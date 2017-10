Baden-Württemberg Teure Preise, wenig Plätze: Schlechte Wohnsituation für Studenten im Südwesten

Fünf der zehn teuersten Hochschulstandorte Deutschlands liegen in Baden-Württemberg. Städte wie Konstanz und Freiburg bieten Studenten nur wenig bezahlbaren Wohnraum. Im Schwarzwald haben Studenten dagegen gute Chancen. Wir geben einen Überblick.

Lage in Stuttgart und Tübingen noch angespannter

Die Wohnungssuche ist fürdie erste große Hürde, bevor das Studium überhaupt beginnt. Egal, ob auf dem freien Wohnungsmarkt, oder in Wohnheimen – der rare Platz ist teuer. In Freiburg und Karlsruhe müssen Studenten laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft pro Quadratmeter 13 Euro zahlen. In Stuttgart sind es 12,50 Euro. Dicht gefolgt von Konstanz und Tübingen mit je 12,20 Euro pro Quadratmeter. Der bundesweite Durchschnitt liegt mit 7,41 Euro deutlich darunter.In Freiburg sorgen auch 49 Wohnheime kaum für Entlastung. Bis zu acht Monate müssen Studenten auf einen Platz im Wohnheim warten. 14 Prozent aller Studenten in Freiburg können in den Wohnheimen untergebracht werden. Das Studiwerk Freiburg betreibt auch die Wohnheime in Furtwangen und Villingen-Schwenningen. Die Chance auf einen Platz ist allerdings sehr gering und liegt unter fünf Prozent. Dafür ist dort der freie Wohnungsmarkt deutlich günstiger. Der Quadratmeter einer 1-Zimmer-Wohnung kostet dort nur 6,84 Euro. Außerdem gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis laut Mikrozensus landesweit die meisten leer stehenden Wohnungen.Davon können Studenten in Konstanz nur träumen. Sie müssen auf die im Verhältnis relativ gute Wohnheimsituation hoffen. Über 20 Prozent der Studenten können in einem der 18 Wohnheime untergebracht werden. 3700 Bewerbungen sind beim Seezeit Studierendenwerk Bodensee laut Pressesprecherin Elke Vetter für das Wintersemester 2017 eingegangen. 3000 für Konstanz und 700 für die Studienorte Friedrichshafen, Weingarten und Ravensburg. 550 Bewerber erhielten eine Absage. 500 davon in Konstanz. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Absagen allerdings gesunken, sagte Vetter.Stuttgart hat im Vergleich zu Konstanz fast die dreifache Anzahl an Studenten, allerdings nur 27 Wohnheime. Von 45.000 Studenten können knapp 6.000 auf einen Wohnheimplatz hoffen. Der Rest muss auf dem umkämpften Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt nach einem Platz suchen. Trotz 50 Wohnheimen müssen Studenten in Tübingen bis zu sechs Monate auf einen Platz warten. Mit maximal 370 Euro sind die Wohnheimplätze sehr beliebt. Genauso in Karlsruhe: 46 Wohnheime können allerdings nur knapp zehn Prozent der Studenten unterbringen.Die Wohnsituation für Studenten entwickelt sich in Deutschland unterschiedlich, wie der sogenannte Anspannungsindex des Moses Mendelssohn Instituts zeigt. In Zusammenarbeit mit dem Internetportal WG-Gesucht berücksichtigt er Preise, Nachfrage und Leerstände in 93 deutschen Hochschulstädten.Während in Städten wie Köln oder Frankfurt die Lage im Vergleich zum Vorjahr weniger angespannt ist, hat sie sich in Baden-Württemberg nur in Heidelberg verbessert. Die Lage in Konstanz, Freiburg, Karlsruhe und Ulm ist genauso angespannt wie im Vorjahr. In Stuttgart, Mannheim und Tübingen ist die Wohnungssituation für Studenten noch schlechter als im Jahr zuvor.