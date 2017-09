vor 30 Minuten Konstanz/Friedrichshafen Supermarkt-Erpresser: Dringend Tatverdächtiger festgenommen

Im Fall des Supermarkterpressers vom Bodensee hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht gegen den 55-jährigen Mann hat sich erhärtet, er gilt als dringend tatverdächtig.

Am Freitag gingen die Ermittler bei der Suche nach dem Supermarkterpresser am Bodensee konkreten Hinweisen nach. So wurde ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus der Gemeinde Ofterdingen im Landkreis Tübingen überprüft, und von Spezialkräften der Polizei des Landes festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Der Mann aus Ofterdingen wird seit Freitagnachmittag verhört. Nach SÜDKURIER-Informationen sollen erste Hinweise zu dem 55-jährigen Mann aus der Bevölkerung bereits am Donnerstag eingegangen sein. Die Ähnlichkeit mit dem gesuchten Erpresser soll frappierend sein, zudem soll es weitere Indizien geben. Laut Informationen des SÜDKURIER soll der der Mann bereits in der Vergangenheit kein unbeschriebenes Blatt gewesen sein. Offenbar wollte er sich absetzen.



Die Polizei hält den festgenommenen Mann nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft wolle noch an diesem Samstag einen Haftbefehl gegen den 55-Jährigen beantragen, erfuhr die dpa aus Ermittlerkreisen.



Die Polizei Konstanz hat für 15 Uhr eine Pressekonferenz anberaumt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.