Konstanz / Friedrichshafen Supermärkte in Friedrichshafen erpresst: Wir berichten live von der Pressekonferenz

Ermittler in Baden-Württemberg sind einem Erpresser auf der Spur, der mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Es handle sich um einen „bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall“, erklärte die Polizei Konstanz am Donnerstag, ohne zunächst konkrete Angaben zu machen.

Zehn Millionen Euro gefordert

Der Täter hat letzte Woche vor Ladenschluss vergiftete Lebensmittel abgestellt, diese konnten von der Polizei sichergestellt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Eine Person wurde in einer Überwachungskamera gesehen und ist deswegen verdächtigt. Daher gibt es nuneinen öffentlichen Fahndungsaufruf.Die Ermittler bestätigen eine Erpressung von Handelskonzernen. Eine Email an Verbraucherschutzorganisationen drohte, 20 Lebensmittel mit Gift zu versetzen. Es wurde nicht angegeben, welche Lebensmittel, oder welche Regionen, oder welche Märkte betroffen sind.Vor Ort sind: Markus Sauter (Polizeihauptkommissar), Petra Mock (Ministerialrätin), Uwe Stürmer (Polizeivizepräsident), Alexander Boger (Leitender Oberstaatsanwalt) und Karl-Josef Diehl (Oberstaatsanwalt).Wie der SÜDKURIER erfuhr, ging das Erpresser-Schreiben bereits am 8. September ein. Bei Edeka Baur wurde daraufhin vergiftete Kindernahrung aus den Regalen genommen. Im Schreiben stand demnach wohl konkret drin, was genau betroffen war. Insgesamt handelte es sich in Summe wohl um drei Märkte in Friedrichshafen.Die „Bild“-Zeitung berichtete, der Täter habe offenbar Gift in Babynahrung gemischt. Mitte September hätten mehrere Lebensmittelkonzerne und Drogeriemarktketten Erpresserschreiben bekommen, berichtete das Blatt auf seiner Website.Der Erpresser forderte demnach zehn Millionen Euro von Supermärkten in Friedrichshafen. Er habe erklärt, in Geschäften bereits Gift in Babynahrung gemischt zu haben. Die Polizei ließ dem Bericht zufolge Babynahrung aus den Regalen räumen und untersuchen. In mehreren Gläsern befand sich demnach „offenbar Gift, das Kleinkinder schwerst verletzen, sogar töten konnte“.Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Donnerstagmittag zusammen mit dem baden-württembergischen Verbraucherschutzministerium über den Fall informieren. Der Erpresser drohe, „vergiftete Lebensmittel in den Verkauf zu bringen, falls seine Forderungen nicht erfüllt werden“, erklärte die Polizei. Ein Behördensprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu Details äußern.