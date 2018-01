Fellbach Südwest-FDP attackiert Kanzlerin Merkel wegen Jamaika-Aus

Wer ist schuld am Aus für die Jamaika-Sondierungen im Bund? Noch immer schieben sich die Beteiligten den Schwarzen Peter zu - so auch die Südwest-FDP auf ihrem Landesparteitag.

Die Südwest-FDP hat sich auf Kanzlerin Angela Merkel als Hauptverantwortliche für das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen eingeschossen. „Das Kalkül der Kanzlerin war, den Grünen sehr weit entgegenzukommen – in dem irrigen Glaube, die FDP sei sowieso dabei oder billig zu haben“, sagte Landeschef Michael Theurer am Freitag beim FDP-Landesparteitag in Fellbach bei Stuttgart. Merkel habe mit ihrem „Weiter so“ den Modernisierungswillen der Liberalen, aber auch den der Grünen ausgebremst. Sie sei nicht in der Lage, klar zu machen, wofür die CDU eigentlich stehe. Hitzig debattierten die Delegierten das Thema Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge, für deren Verlängerung sie letztendlich mehrheitlich stimmten.



In Stuttgart kamen die Liberale aus ganz Deutschland am Samstag gut eineinhalb Monate nach dem Scheitern der Sondierungen über eine Regierungsbeteiligung zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Dabei wurde erwartet, dass FDP-Chef Christian Lindner den künftigen Kurs der Partei absteckt.



Landeschef Theurer sagte in Fellbach, nach dem Aus für Jamaika sei kolportiert worden, die Gespräche hätten vor der Einigung gestanden. „Da wird die Öffentlichkeit nach Strich und Faden belogen“, sagte Theurer, der auch Fraktionsvize der FDP im Bundestag ist, vor 400 Delegierten. Vielmehr habe es noch 237 strittige Punkte gegeben.



FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, Merkel und der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hätten die FDP als Steigbügelhalter einer schwarz-grünen Koalition nutzen wollen. Aber: „Die FDP ist nicht zum Nulltarif zu haben, sondern nur, wenn sie ihre Inhalte auch durchsetzen kann.“



Die Grünen im Landtag sehen in den Attacken den Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken. Fraktionschef Andreas Schwarz sagte: „Wäre es nach Grünen und Union gegangen, hätte Deutschland längst die stabile Regierung, die das Land und Europa so dringend brauchen.“ Die FDP stehe für Kompromisslosigkeit, Verantwortungslosigkeit und Eitelkeit.



Mit der grün-schwarzen Landesregierung ging FDP-Fraktionschef Rülke ins Gericht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl (CDU), redeten bei ihrer wöchentlichen Regierungspressekonferenz - die nach Rülkes Worten „an das Zentralkomitee der SED erinnert“ - ihre falsche Politik schön. Die beiden hätten das gerne auf die Bundesebene übertragen, befand er. Dabei funktioniere Grün-Schwarz nicht gut, etwa bei der Haushaltspolitik. Der Landesetat sei unter zwei grünen-geführten Regierungen aufgebläht worden. Stattdessen hätten die Altschulden des Landes von 47 Milliarden Euro abgebaut werden können.



Heftig diskutierten die Liberalen das Thema Familiennachzug. Ein Antrag von mehr als 50 Mitgliedern, mit Blick auf den Schutz der Kernfamilie den Familiennachzug wieder zu ermöglichen, fand keine Mehrheit. Vielmehr setzte sich der Landesvorstand mit seiner Meinung durch, die Flüchtlinge, die sich bereits in Deutschland befinden oder die als Familienangehörige nachgezogen sind, müssten gut integriert werden. Ausnahmen seien in Härtefällen schon jetzt möglich. Deshalb sei die Aussetzung des Nachzugs um zwei weitere Jahre zu verlängern.



Der subsidiäre Schutz greift, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch Asyl gewährt werden können, aber dem Menschen im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht.



Einigkeit dagegen herrschte beim Thema Bildung: Der Parteitag verabschiedete den Leitantrag des FDP-Vorstands unter dem Motto „Beste Bildung braucht das Land“ mit zwei Gegenstimmen. Darin plädieren die Liberalen für mehr Entscheidungsfreiheit für die Schulen, etwa in Personalfragen, mehr Wahlfreiheit der Familien bei den Nachmittagsangeboten für die Schüler und den Erhalt der Sonderschulen. Zudem soll der Bund nach dem Willen der Südwest-Liberalen in die Bildungsfinanzierung einbezogen werden, ohne dass die Länder ihre Zuständigkeit für die Bildung verlieren. Ethik oder islamischer Religionsunterricht solle von Klasse eins an angeboten werden, forderten die Delegierten überdies.



Bei der Bundestagswahl hatte die Partei im Südwesten mit 12,7 Prozent das bundesweit nach Nordrhein-Westfalen zweitbeste Ergebnis eingefahren. Die Partei hat im Südwesten 7300 Mitglieder. Vor einem Jahr waren es 6400.