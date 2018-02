Stuttgart Südwest-AfD distanziert sich von Gedeons Kritik an Stolpersteinen

Südwest-AfD distanziert sich von Gedeons Kritik an Stolpersteinen

Nach der Kritik des AfD-Politikers Wolfgang Gedeon an Stolpersteinen hat sich der AfD-Landesverband von dessen Äußerungen distanziert.

Diese stellten Gedeons persönliche Meinung dar und repräsentierten in keiner Weise die Position der Partei, teilte ein Sprecher mit. „Der Landesvorstand Baden-Württemberg erachtet die "Stolpersteine" für eine eindrückliche Form des Erinnerns an die Verbrechen des nationalsozialistischen Unrechtssystems.“

Der Landesverband reagierte damit auch auf eine Stellungnahme des Internationalen Auschwitz Komitees, das die rechtspopulistische Partei nach Gedeons Äußerungen scharf angegriffen hatte. Der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, hatte am Montag gesagt: „Die AfD bekämpft immer brachialer und skrupelloser, was die Überlebenden von Auschwitz als Zeitzeugen in der deutschen Gesellschaft bewirkt haben.“ Diese werteten Jargon und Inhalte der „schäbigen Botschaften“ als persönliche Angriffe. Die AfD nehme die Antisemitismus-Vorwürfe mit großem Bedauern zur Kenntnis und weise sie entschieden von sich, teilte der Landesvorstand mit.

Gedeon hatte ein Ende der Stolperstein-Aktionen gefordert. „Es gibt angemessenere Arten des Gedenkens im Rahmen von Gedenkstätten, von denen wir hier genügend haben“, schrieb der 70-Jährige an den Oberbürgermeister und den Gemeinderat der Stadt Singen.

Stolpersteine werden seit vielen Jahren deutschlandweit verlegt. Sie erinnern an die Opfer der NS-Herrschaft – in der Regel jeweils vor dem letzten Wohnsitz der Betroffenen.