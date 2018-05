Die Zahl der Landfriedensbrüche als Straftat ist niedriger als in den Vorjahren. Nur Fußballstadien bleiben Brennpunkte der Gewalt.

Erst vor wenigen Tagen sorgte der Vorfall in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle bundesweit für Aufsehen, als rund 150 Afrikaner die geplante Abschiebung eines 23-Jährigen aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo zunächst mit Gewalt verhinderten. Gegen die an dem aggressiven Vorgehen gegen die Polizei beteiligten Asylsuchenden wird unter anderem wegen des schweren Straftatbestands Landfriedensbruch ermittelt. Die Verfahren laufen noch.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs kommen generell eher selten vor. 2017 gab es in Baden-Württemberg 46 Fälle. In 15 Fällen handelte es sich um einen besonders schweren Landfriedensbruch. Dies erklärte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung.

Wegen Landfriedensbruch wird dann ermittelt, wenn eine Person die öffentliche Sicherheit gefährdet, weil sie zum Beispiel in einer Menschenmenge eine Schusswaffe mit sich trägt, anderen Personen schwere oder lebensgefährliche Verletzungen zufügt – oder enormen Schaden an fremdem Eigentum anrichtet. Es drohen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigt ein hartes Vorgehen gegen Straftäter an. „Wer gemeinsam mit anderen Gewalt gegenüber Menschen oder Sachen ausübt oder als Rädelsführer andere dazu anstachelt, der muss wissen: Landfriedensbruch ist eine Straftat, die mit mehrjähriger Haft bestraft wird“, sagt Strobl gegenüber dieser Zeitung. Wie schnell eine Situation eskalieren könne, habe man erst vor wenigen Tagen in Ellwangen erlebt, so der Minister weiter.

Zahl der Fähle ist rückläufig

Insgesamt ist die Zahl der Landfriedensbrüche zurückgegangen. So gab es im Jahr 2016 noch 151 Fälle. Auch 2015 waren es mit 72 Fällen noch mehr als 2017. Ermittlungen wegen Landfriedensbruch sind vor allem bei Fußballspielen keine Seltenheit. „Hier kommt der Landfriedensbruch am häufigsten vor“, sagt ein Sprecher im Innenministerium. So gab es im Mai vergangenen Jahres am Rande des Spiels in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden Ermittlungen gegen Fans wegen Landfriedensbruchs. Hier sorgte im Vorfeld der Marsch von 1500 vermummten Dresdner Fans durch die Karlsruher Innenstadt für Aufsehen. Auch beim Spiel der Sachsen in Stuttgart kam es zu Ermittlungen. Alleine in der Saison 2016/2017 wurde im Südwesten im Rahmen von Fußballspielen Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch gegen insgesamt 70 sogenannte Fußballfans gestellt.

Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sieht in den rückläufigen Zahlen im Südwesten einen Beleg dafür, dass die Polizisten hier eher resignieren. „Am Ende ist das Strafmaß oft zu gering. Es wäre hilfreich, wenn Justiz und Staatsanwaltschaft nicht immer nur minimale, sondern auch mal höhere Strafen verhängen würden“, fordert Kirstein.

Bundesweit kam es 2017 vor allem beim G20-Gipfel in Hamburg zu etlichen Ermittlungen wegen Landfriedensbruch. Während des Treffens der Staats- und Regierungschefs im Juli in Hamburg war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Polizisten wurden angegriffen, Geschäfte geplündert und Autos in Brand gesetzt.