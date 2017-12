Stuttgart Sturmschäden im Südwesten  Wetterdienst gibt Entwarnung

Orkanartigen Böen haben in Teilen Baden-Württembergs für umgestürzte Bäume und Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Polizeipräsidien meldeten am Donnerstagmorgen erste Schäden. Gegen 8 Uhr gab der DWD eine Entwarnung.

„Bei uns geht es drunter und drüber. Wir haben aktuell zahlreiche Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume“, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Offenburg.

Laut Prognose nimmt der Wind am Donnerstag noch zu. Dann sind auch im Flachland Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich. Auf dem Feldberg könnte es sogar Orkanböen mit Geschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde geben.

Unterdessen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen eine Unwetterwarnung wegen starker Gewitter im Land heraus. Demnach besteht in den Morgenstunden vor allem in den Regierungsbezirken Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen Gefahr aufgrund von Blitzeinschlägen.

„Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, heißt es von den Meteorologen des DWD.

Schäden auch in Konstanz

Auch Konstanz blieb vom Unwetter nicht verschont. Laut dpa-Meldung mussten Einsatzkräfte zu mehr als 40 Einsätzen ausrücken. Vor allem umgestürzte Bäume und herabstürzende Äste wurden entfernt.

DWD gibt Entwarnung

Um kurz nach 8 Uhr nahm der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter und orkanartigen Böen im Land zurück.

In ganz Baden-Württemberg richtete der Sturm Schäden an. So gingen beim Polizeipräsidium in Freiburg etwa 100 Notrufe ein. Im gesamten Zuständigkeitsbereich vom Hochschwarzwald bis nach Lörrach waren Bäume umgestürzt und Ziegel von den Dächern gefallen. In der Gemeinde Kleines Wiesental, Talstraße, wurde das Dach eines Wohnhauses teilweise abgedeckt. Ein umgestürzter Baum blockierte außerdem die B31 beim Schützenallee-Tunnel, der in Richtung Schwarzwald führt. Polizei und Feuerwehr waren am Morgen noch im Einsatz.

Andere Polizeipräsidien, etwa in Karlsruhe und Offenburg sowie in Mannheim und Ludwigsburg meldeten am Donnerstagmorgen erste Schäden. „Bislang haben wir 57 Einsätze in der Region gezählt, in den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen, Radwege und Autos gestürzt“, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Offenburg. Der Fahrer eines Rollers habe sich leicht verletzt, als er gegen einen umgestürzten Baum geprallt war. Außerdem waren Ampeln in Offenburg ausgefallen, Straßen mussten gesperrt werden.