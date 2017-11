Starkregen, Sturm und Orkanböen in der Region: Unwetter im Südwesten legen Höllentalbahn im Schwarzwald lahm. Auf dem Bodensee wurde nach Betreiberangaben der Katamaran-Verkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen aufgrund der Wetterlage eingestellt.

Im Schwarzwald setzten Orkanböen die Höllentalbahn außer Betrieb. Nach Angaben der Polizei und der Deutschen Bahn waren auf der Strecke bei Kirchzarten zwei Bäume auf die Oberleitungen gefallen, dabei sei Feuer ausgebrochen.

Laut eines Bahnsprechers befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Zug in der Nähe – Feuerwehren aus der Umgebung löschten den Brand. Die bei Touristen beliebte Höllentalbahn, die Freiburg mit Donaueschingen verbindet, blieb zunächst allerdings gesperrt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Auf der Linie verkehren Regionalzüge im Ein- und Zweistundentakt.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage wurde auf dem Bodensee auch der Katamaran-Verkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen eingestellt.

Starkregen, Sturm und Orkanböen in der Region: Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart hat am Sonntag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Vor allem der Schwarzwald-Baar-Kreis sei besonders betroffen.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Vormittag mitteilte, treten heute auf und südlich der Alb sowie im Schwarzwaldumfeld erneut verbreitet stürmische Böen um 70, vereinzelt auch Sturm- oder schwere Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h aus Südwest bis West auf. Für den Feldberg werden sogar Orkanböen um die 130 Stundenkilometer erwartet.

Auf über 1000 Meter Höhe bestehe daher extreme Gefahr wegen umherfliegender Gegenstände und umstürzender Bäume. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen sei daher zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit. Sowohl ganz im Süden als auch im Norden seien einzelne Gewitter nicht auszuschließen.

Die Temperaturen sollen zudem in der Nacht zum Montag in Lagen oberhalb 600 Meter auf unter null Grad sinken, so dass der Regen in Schnee übergehen werde und mit entsprechender Glätte zu rechnen sei. Die Meteorologen erwarten Schneehöhen zwischen 5 und 20 Zentimeter. Auch in tieferen Lagen könne Schneematsch Straßen rutschig werden lassen.

In den tieferen Lagen blieben bei nassem Wetter die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Von Dienstag an soll es trocken sein, dafür aber sollen die Temperaturen kurzzeitig unter null Grad fallen.