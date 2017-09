09.09.2017 13:10 dpa Reutlingen Strobl mit Dämpfer im Amt bestätigt - Südwest-CDU für kontrollierten Abschuss des Wolfes

Die Bundestagswahl direkt vor Augen, wählt die Südwest-CDU ihren Vorstand neu. Landeschef Strobl wird im Amt bestätigt. Bei der Wahl seiner Stellvertreter gibt es hingegen eine Kampfkandidatur.