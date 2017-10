Stuttgart Streit um Tempolimit auf A81 geht in die nächste Runde

Im Stuttgarter Landtag kommt der Verkehrsausschuss am Mittwoch zusammen. Aus neuen Zahlen des Landesinnenministeriums soll hervorgehen, dass die Zahl illegaler Autorennen auf der A81 zurückgegangen ist.

Die grün-schwarze Regierungskoalition bekommt den Zwist um das Thema Tempolimit auf der A 81 nicht abgeräumt. Die Landtagsopposition sieht unterdessen ein „totales Zerwürfnis“ zwischen den Regierungskoalitionen. Der Streit entwickle sich zu einer „jämmerlichen Posse“, ätzte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Dienstag, „offenbar sind Grüne und CDU nicht mal unter Einbeziehung von Experten in der Lage, hier eine Lösung zu finden.“

Auf Anträge von FDP und AfD wird sich am Mittwoch nun auch der Verkehrsausschuss des Landtags in öffentlicher Sitzung mit dem „weiteren Vorgehen der Landesregierung“ in Sachen Tempolimit befassen.

Der Zwist über das von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) geforderte und in Eigenregie angekündigte Tempolimit auf einer Länge von rund 25 Kilometern der A 81 zwischen dem Kreuz Hegau und Bad Dürrheim beschäftigt seit Wochen die grün-schwarze Regierungskoalition.

Einigung nicht in Sicht

Auf Intervention der CDU, die ein Tempolimit ablehnt und stattdessen zur Verhinderung von illegalen Rennen auf diesem Autobahnabschnitt auf härtere Strafen und scharfe Polizeikontrollen setzt, hatte Kretschmann vergangene Woche seinen Verkehrsminister bis zu einer Einigung der Fachpolitiker von Grünen und CDU zurückgepfiffen.

Die aber ist nicht in Sicht: Die Verkehrs-Arbeitskreise der beiden Regierungsfraktionen von Grünen und CDU konnten sich am Montagabend in Stuttgart auch nach dreistündiger Debatte nicht annähern und erteilten neue Prüfaufträge an die beteiligten Ministerien. Zuvor hatten die Fachpolitiker und der Verkehrsminister erneut über ihre unterschiedliche Rechtssicht und mögliche Kompromisslinien diskutiert.

Angeheizt worden war die Debatte zusätzlich durch ein Gutachten des Justizministeriums. „Das Ministerium der Justiz hat an einigen Positionen des Gutachtens des Verkehrsministeriums erhebliche Zweifel“, teilte Justizminister Guido Wolf (CDU) dazu mit. „Aus meiner Sicht ist die Frage nach solchen Tempolimits eine rein politische und keine rechtliche. Man kann die Tempolimits wollen oder nicht, man kann darüber streiten und am Ende kann man auch zu einem Kompromiss kommen. Aber die Behauptung, ein solches Fahrverbot sei aus Rechtsgründen zwingend geboten, die halte ich für falsch.“

Zahl illegaler Autorennen offenbar stark gesunken

Dass sich Autorennen nur durch großräumige Tempolimits, nicht aber durch andere Maßnahmen abwehren lassen, könne er nicht nachvollziehen, sagte Wolf und unterstrich damit die CDU-Position: „Im Gegenteil: Ich glaube nicht, dass sich Teilnehmer illegaler Autorennen von Tempolimits alleine beeindrucken lassen. Da helfen nur Kontrollen.“ Für den A 81-Bereich der Ortschaft Geisingen indes – für den Wolf im Wahlkampf 2016 selbst aus Lärmschutzgründen ein Tempolimit gefordert hatte – müsse aber eine Lösung gefunden werden, die dort lokal die Lärmbelastung für die Anwohner reduziere, räumte Wolf ein.

Anlass für die erneute Vertagung sollen am Montagabend auch Zahlen aus dem Innenministerium gewesen sein, wonach die Zahl der von der Polizei festgestellten illegalen Autorennen auf dem betroffenen Abschnitt um das Kreuz Hegau von November 2015 bis Ende 2016 markant gesunken sei – und zwar ganz ohne Tempolimit. In zwei Wochen will man nun in den Arbeitskreisen erneut zusammenkommen. „Vorher werden keine Fakten geschaffen“, so die gemeinsame Verlautbarung – zumindest darauf konnte man sich einigen.

Zunehmend lästig wird das Thema auch für Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der am Dienstag auf der Regierungspressekonferenz erneut Fragen zum Tempolimit und über die Zukunft seines Verkehrsministers beantworten musste. „Unser Verhältnis ist dadurch nicht belastet. Ich schätze seine Arbeit außerordentlich“, sagte Kretschmann. Das Thema sei aber kein Anlass für einen ernsthaften Koalitionsstreit, so der Ministerpräsident.

Rasern droht Autoverlust

Seit dem 13. Oktober müssen Teilnehmer von illegalen Autorennen mit Gefängnisstrafen und dem Verlust ihres Fahrzeugs rechnen. Nach einer Verschärfung des Paragrafen 315 im Strafgesetzbuch durch den Bundestag gilt die Verabredung zu und Teilnahme an einem illegalen Autorennen nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat und wird mit Haftstrafen von zwei bis zu zehn Jahren geahndet. Die Autos der Beteiligten können eingezogen werden. (uba)