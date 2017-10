Stuttgart Streit um Tempolimit auf A81: Verkehrsminister Winfried Hermann lehnt Rücktritt ab

Wieder einmal ist Verkehrsminister Hermann in der Bredouille. Sein Herzensanliegen eines Tempolimits gegen Autobahnraser ist vorerst gestoppt. Eine Rücktrittsforderung lässt ihn aber kalt.

Das Verkehrsministerium hat nach dem vorläufigen Aus für ein Tempolimit auf der A81 die FDP-Rücktrittsforderung gegen Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) zurückgewiesen. „Es gibt überhaupt keinen Grund dafür“, sagte ein Sprecher Hermanns am Mittwoch in Stuttgart. „Das Thema Tempolimit hat nicht das Gewicht, um eine solche Forderung zu rechtfertigen.“ Die FDP im Landtag hatte den Rücktritt des Ministers verlangt. Das gebiete schon die Selbstachtung. „Selten hat eine Regierungsspitze einen Minister derart öffentlich düpiert. Dieses Ausbremsen des Ministers selbst war überfällig.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatten Hermann am Mittwoch zurückgepfiffen, nachdem dieser verkündet hatte, auch gegen den Willen der CDU auf der Autobahn 81 Schilder für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 Kilometer pro Stunde aufstellen zu lassen. Die Maßnahme will Hermann durchsetzen, um Autorennen auf der dafür beliebten Strecke bei Bad Dürrheim zu unterbinden.

Kritik auch von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch

Die CDU-Fraktion sieht Hermann ebenfalls beschädigt. „Es ist keine Auszeichnung für einen Minister, wenn ihn der Ministerpräsident und dessen Stellvertreter zur Räson rufen müssen“, sagte die Verkehrsexpertin der Fraktion, Nicole Razavi. Das Vorhaben des Ministers lehnt sie als Pauschalgängelei der Autofahrer ab. „Wer schneller fährt als 130, darf nicht unter Generalverdacht gestellt werden.“ Schnelles Autofahren sei nicht strafbar und auch kein Sicherheitsrisiko per se. Die stellvertretende Fraktionschefin setzt auf den jüngst verschärften Straftatbestand für Raser mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Das sei abschreckender als das Bußgeld, das bei Überschreiten eines Tempolimits fällig ist. Auch die AfD-Fraktion kritisierte die geplanten „Kollektivstrafen“ Hermanns.

Die SPD im Landtag sieht die grün-schwarze Koalition beim Thema Verkehr total zerstritten. „Bereits nach eineinhalb Jahren gleicht die Landesregierung aus Grünen und CDU beim Thema Verkehr eher einer Schmierenkomödie als einem großem Staatsschauspiel“, sagte Fraktionschef Andreas Stoch. Als weitere Beispiele außer dem Zwist über das Tempolimit nannte er den Streit um die Konsequenzen aus dem Stuttgarter Fahrverbotsurteil und ein von Hermann offenbar ohne Rücksprache mit dem Koalitionspartner verkündetes Aktionsprogramm zur Luftreinhaltung in Stuttgart. Stoch fügte hinzu: „Ganz offen stellen wir die Frage, wie lange Ministerpräsident Winfried Kretschmann seinen Verkehrsminister Hermann noch halten will.“

Die Grünen-Fraktion betonte, wie weit sie den Christdemokraten in monatelangen Gesprächen bereits entgegen gekommen seien. Noch am Dienstag hätten Grün und Schwarz im kleinen Kreis an einem Strang gezogen, sagte der Chef des Verkehrs-Arbeitskreises der Grünen-Fraktion, Hermino Katzenstein. „Die Lösung lag auf dem Tisch.“ Wie es zu dem Abrücken von dem Kompromiss kam, sei nicht erklärlich.