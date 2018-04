Stuttgart Streit in der Landesregierung: Freiwilliger Polizeidienst mit oder ohne Waffe?

Streit in der Landesregierung: Freiwilliger Polizeidienst mit oder ohne Waffe?

Die Landesregierung diskutiert über den Einsatz von Waffen bei Freiwilligen im Polizeidienst. Geteilte Meinungen dazu existieren auch bei den Gewerkschaften.

In der grün-schwarzen Landesregierung herrscht Streit darüber, wie es mit dem freiwilligen Polizeidienst weitergehen soll. Die Grünen wollen Ehrenamtliche ohne Waffe, die eher in der Prävention tätig sind. Die CDU setzt hingegen auch auf bewaffnete Hilfskräfte, die mit der Polizei auf Streife gehen.

„Wir wissen aus über 50-jähriger Erfahrung, dass die Bewaffnung der Polizeifreiwilligen keine Probleme mit sich gebracht hat, und sehen es daher als unkritisch an, wenn Polizeifreiwillige auch in Zukunft bewaffnet sind“, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart im Gespräch mit dieser Zeitung. Nach Angaben des Innenministeriums tragen die Polizeifreiwilligen eine Walther P 5, also die alte Dienstwaffe der Polizei.

Neues Konzept für freiwilligen Polizeidienst unklar

Den freiwilligen Polizeidienst gibt es in Baden-Württemberg seit 1963. Nachdem die grün-rote Regierung zwischen 2011 und 2016 entschied, den Dienst auslaufen zu lassen, hat sich die aktuelle grün-schwarze Regierung im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dies rückgängig zu machen – und ein neues Konzept zu erarbeiten. Die Frage ist nur, wie dieses aussehen soll.

Momentan gibt es im Südwesten 673 Polizeifreiwillige. Diese haben im vergangenen Jahr rund 50 000 Arbeitsstunden geleistet. Laut Innenministerium unterstützen die Freiwilligen bislang den Polizeivollzugsdienst schwerpunktmäßig bei verkehrspolitischen Aufgaben sowie bei der Prävention.

Reinhart kann sich weitergehende Kompetenzen für die Freiwilligen vorstellen. „Der freiwillige Polizeidienst ist nicht geeignet, personelle Lücken im Streifendienst zu schließen. Es ist jedoch vorstellbar, dass ein freiwilliger Polizeidienstleistender als dritter Mann eine Streife begleitet“, so der CDU-Politiker. Dies wäre eine Kehrtwende, denn seit 2013 werden die Freiwilligen nicht mehr im Streifendienst eingesetzt. Allerdings weist Reinhart darauf hin, dass die Freiwilligen nicht an gefährlichen Einsätzen beteiligt werden sollen.

Zudem sieht Reinhart auch Verbesserungsbedarf bei der Ausbildung: „Vorstellbar wäre auch, dass die Ausbildung zum Polizeifreiwilligen künftig im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes erfolgt.“ Bislang dauert die Ausbildung nur zwei Wochen. Dazu kommt die Pflicht zu 18 Stunden Fortbildung im Jahr – und das Training an der Waffe.

CDU und Grüne im Landtag sind sich uneinig

Die Grünen im Landtag setzen andere Schwerpunkte als die CDU. „Die Einsatzorte der Ehrenamtlichen sehen wir insbesondere in Fußgängerzonen oder auf örtlichen Festen, das Tätigkeitsfeld schwerpunktmäßig im Bereich der polizeilichen Präventionsarbeit. Die Ehrenamtlichen werden daher auch keine Waffe tragen, wofür eine tiefgründige Ausbildung und regelmäßiges Training Voraussetzung sind“, sagt Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz. Die Freiwilligen sollten „weder polizeiliche Strafverfolgungs- noch Gefahrenabwehrfunktionen übernehmen“.

Auch die beiden großen Gewerkschaften sind geteilter Meinung. „Vom freiwilligen Polizeidienst halten wir gar nichts. Es wäre besser, diesen abzuschaffen und die kommunalen Ordnungsdienste aufzustocken“, sagt Hans-Jürgen Kirstein, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, sieht dies anders: „Ohne die Polizeifreiwilligen können wir die Handlungsfähigkeit der Polizei nicht aufrechterhalten.“