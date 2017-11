Region Strecke der Höllentalbahn wieder frei  Bodensee-Katamarane bleiben im Hafen

Die Sperrung der Höllentalbahn im Südschwarzwald ist nach drei Stunden wieder aufgehoben worden. Auf dem Bodensee wurde nach Betreiberangaben der Katamaran-Verkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen aufgrund der Wetterlage eingestellt.

Die Züge der Höllentalbahn verkehrten wieder planmäßig, sagte ein Bahnsprecher am Sonntagnachmittag. Am Vormittag waren zwei Bäume auf die Oberleitung der Strecke bei Kirchzarten (Breisgau-Hochschwarzwald) gefallen. Dabei war nach Polizeiangaben auch ein Feuer ausgebrochen.

Die 36 Kilometer lange Höllentalbahn verbindet Freiburg mit dem Hochschwarzwald. Sie ist neben der Schwarzwaldbahn (Offenburg- Konstanz) die wichtigste Ost-West-Schienenverbindung über den Schwarzwald und zudem eine der steilsten Bahnstrecken Deutschlands. Sie überwindet knapp 400 Höhenmeter. Wegen der Streckenführung und der vielen Tunnelbauwerke ist sie eine beliebte Touristenstrecke. Auf der Linie verkehren Regionalzüge im Ein- und Zweistundentakt.

Katamaran-Verkehr eingestellt

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntag in einigen Teilen Baden-Württembergs vor starken Gewittern. Aufgrund der aktuellen Wetterlage wurde auf dem Bodensee auch der Katamaran-Verkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen eingestellt.

Starkregen, Sturm und Orkanböen in der Region: Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart hat am Sonntag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Vor allem der Schwarzwald-Baar-Kreis sei besonders betroffen.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Vormittag mitteilte, treten heute auf und südlich der Alb sowie im Schwarzwaldumfeld erneut verbreitet stürmische Böen um 70, vereinzelt auch Sturm- oder schwere Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h aus Südwest bis West auf. Für den Feldberg werden sogar Orkanböen um die 130 Stundenkilometer erwartet.

Auf über 1000 Meter Höhe bestehe daher extreme Gefahr wegen umherfliegender Gegenstände und umstürzender Bäume. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen sei daher zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit. Sowohl ganz im Süden als auch im Norden seien einzelne Gewitter nicht auszuschließen.

Temperaturen unter null

Die Temperaturen sollen zudem in der Nacht zum Montag in Lagen oberhalb 600 Meter auf unter null Grad sinken, so dass der Regen in Schnee übergehen werde und mit entsprechender Glätte zu rechnen sei. Die Meteorologen erwarten Schneehöhen zwischen 5 und 20 Zentimeter. Auch in tieferen Lagen könne Schneematsch Straßen rutschig werden lassen.

In den tieferen Lagen blieben bei nassem Wetter die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Von Dienstag an soll es trocken sein, dafür aber sollen die Temperaturen kurzzeitig unter null Grad fallen.

Baum fiel auf Auto

Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg wurde ein Mensch verletzt, als ein Baum auf sein Auto fiel. Weitere Einzelheiten wusste der Polizeisprecher am Sonntagnachmittag zunächst nicht. Innerhalb kürzester Zeit seien etliche Notrufe eingegangen, die mit einem Unwetter zusammenhingen. So habe es einige Unfälle aufgrund des schlechten Wetters mit orkanartigen Böen und viel Regen gegeben. Ähnliches meldeten die Einsatzkräfte aus dem Bereich Reutlingen.

Bei starkem Wind kippten auf der Rastanlage Denkendorf (Landkreis Esslingen) zwei Kleinlaster um. Eine Insassin wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem fielen Verkehrsschilder und Bäume um. Drei parkende Autos wurden „wie Dominosteine“ zusammengeschoben, sagte ein Sprecher zu den Vorfällen an der Autobahn 8.

Im Landkreis Ravensburg meldete die Polizei nach starken Regenfällen einen Erdrutsch in Wangen im Allgäu auf die Bundesstraße 32. Die Strecke blieb stundenlang gesperrt. In Leutkirch im Allgäu fielen Verkehrszeichen um, andernorts Bäume. Überflutungen gab es im Bodenseekreis.