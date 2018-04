Sigmaringen/Konstanz Straftaten von Flüchtlingen: Sigmaringen bleibt das Sorgenkind

Die aktuelle Kriminalstatistik weist einen Anstieg der Straftaten von Flüchtlingen aus. Landesweit ist dagegen ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Statistik spuckt das aus, was viele Sigmaringer befürchtet haben: Während landesweit die Anzahl der von Flüchtlingen begangenen Straftaten zurückgeht, hat Sigmaringen einen Anstieg von über zehn Prozent zu verzeichnen. Während es im Jahr 2016 noch 1780 Straftaten von Flüchtlingen gab, waren es 2017 bereits 2417. „Das bereitet uns Sorgen“, sagt Gerold Sigg, der Vizepräsident des zuständigen Polizeipräsidiums Konstanz. Er schränkt jedoch ein: „Delikte wie Körperverletzung oder Sexualstraftaten finden überwiegend innerhalb der Einrichtungen statt.“ Das macht die Straftat zwar nicht besser – doch es differenziert die Sachlage. „Doch wir beobachten, dass sich Delikte nach und nach in den öffentlichen Raum verlegen. Das ist ein Teil des Problems.“ Ein weiteres Problem sei die Belegung der Zimmer mit Menschen unterschiedlicher Nationalität oder Ethnien.

Bestimmte Gruppen sind bekannt

Den Beamten seien bestimmte Gruppen bekannt, die immer wieder Straftaten begingen. „Es ist schwierig, wenn die nötigen Papiere fehlen. Und wenn kein Haftgrund vorliegt, müssen wir die Menschen wieder auf freien Fuß setzen. Da kann es schnell passieren, dass wir sie zwei Stunden später wiedersehen.“ Die Regularien seien so, wie sie sind, stellt er frustriert fest, „wir können die Rechtsordnung nicht übergehen. Daher ist ja auch eine Stabsstelle für gefährliche Ausländer, sogenannte Intensivtäter, im Innenministerium geschaffen worden.“ Seither seien im Land bereits zehn Fälle registriert worden. Immerhin hofft Gerold Sigg, „dass wir hier den Höhepunkt erreicht haben und wir mit zurückgehenden Flüchtlingszahlen weniger Probleme haben werden“.

Im Landkreis Sigmaringen leben laut Asylnetz Sigmaringen 1260 Flüchtlinge. 449 in der Erstaufnahmestelle in der Graf-Stauffenberg-Kaserne, 247 in den Gemeinschaftsunterkünften und 564 Personen in den Städten und Gemeinden. Innenminister Thomas Strobl sprach im Zusammenhang mit einer erhöhten Polizeipräsenz in der Stadt von „Zeiten, in denen das Sicherheitsgefühl der Sigmaringer erschüttert wird“.