Flüchtlinge

Die Zahl der Straftaten mit tatverdächtigen Flüchtlingen oder Asylbewerbern ging 2017 erstmals seit fünf Jahren zurück - um 5 Prozent auf 61 139. Allerdings war die Gruppe häufiger als im Vorjahr bei Aggressionsdelikten im öffentlichen Raum involviert - die Zahl dieser Tatverdächtigen stieg um 17 Prozent auf 2293. Strobls „Sonderstab gefährliche Ausländer“, den der Innenminister zum Jahresbeginn eingesetzt hatte, soll diese Entwicklung stoppen und an Brennpunkten ansetzen. „Hier reizen wir alles aus, um diese kleine Gruppe Ausländer, die besonders großen Schaden anrichten, auch konsequent abzuschieben“, sagte der Minister, der wegen seiner Äußerungen zu verdeckten Ermittlungsmethoden in Sigmaringen in der Kritik steht. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Lars Patrick Berg, forderte Strobl auf, Asylkriminalität noch schärfer zu bekämpfen. „Die öffentliche Sicherheit unserer Bürger in Kommunen mit hohem Asylbewerberanteil muss dem Land ein besonderes Anliegen sein.“