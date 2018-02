Eine Steuerpanne beim Landesamt für Besoldung und Versorgung kommt das Land womöglich teuer zu stehen – und wirft viele Fragen auf. Die sollen nun Fachleute beantworten.

Dem Land droht wegen eines jahrelang unbemerkten Fehlers beim Landesamt für Besoldung und Versorgung ein Millionen-Verlust. Die Behörde hat demnach in den Jahren 2008 bis 2014 Lohnsteuer für Beschäftigte öffentlicher Einrichtungen doppelt abgeführt. Dadurch wurden insgesamt 91 Millionen Euro zu viel gezahlt, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Zuvor hatte die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet. Nur 38 Millionen Euro kann das Land mit Aussicht auf Erfolg zurückfordern. Beim Rest gelte dies wegen Verjährungsfristen als fraglich – es drohe ein Verlust von rund 50 Millionen Euro.

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) lässt nun von einer Expertengruppe prüfen, ob Mitarbeiter der Behörde Rechtsverstöße begangen haben. „Dabei geht es auch um die Frage, ob es Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten gab“, betonte ein Sprecher. „Wir gehen nach heutigem Stand von einem Fehler einzelner Beschäftigter aus.“ Die damals beteiligten Mitarbeiter des Landesamts sind mittlerweile im Ruhestand. Zudem soll die externe Revisionsgruppe aus der Steuerverwaltung klären, warum Überwachungsmechanismen nicht funktionierten. Sitzmann ist seit 2016 Finanzministerin.

Das Landesamt übernimmt unter anderem als Dienstleister für Beschäftigte öffentlicher Einrichtungen – etwa Stiftungen – die Gehaltsabrechnungen. Dabei überweist die Behörde die Lohnsteuer an die jeweils zuständigen lokalen Finanzämter. Zusätzlich zur automatischen Abrechnung hatte nach Erkenntnissen des Ministeriums ein Bearbeiter die Beträge beim zentralen Finanzamt Körperschaften in Stuttgart manuell angemeldet und überwiesen. Warum diese Praxis 2014 auslief, soll die Expertengruppe ebenfalls herausfinden.

Aus Sicht der FDP im Landtag hätte eine Änderung im Verfahren dem Landesamt schon damals auffallen und dazu führen müssen, die bisherige Praxis kritisch zu hinterfragen. Immerhin habe die Behörde danach jeden Monat einen Millionenbetrag weniger gezahlt.

Die Unstimmigkeiten fielen dem Ministerium 2017 beim Erheben der Daten für die Vermögensabrechnung auf. Eine Prüfung sei sofort eingeleitet worden.

Die Überzahlung beträgt insgesamt 91 Millionen Euro, von denen nach Ministeriumsangaben 38 Millionen Euro höchstwahrscheinlich zurückfließen werden. Ob weitere rund 53 Millionen Euro zurückverlangt werden können, wird derzeit mit Blick auf Verjährungsfristen geklärt. Nach Schätzungen sind von dieser Summe rund vier Millionen Euro nach dem Finanzausgleich ins Land zurückgeflossen. „Der öffentlichen Hand ist damit zwar kein direkter Schaden entstanden, dafür aber dem Land Baden-Württemberg, wenn das Geld nicht zurückgefordert werden kann“, sagte der Sprecher.

Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler im Südwesten ist die Panne im Landesamt mehr als ärgerlich. Der Bund und andere Länder würden profitieren, wenn das Geld nicht zurückgeholt werden könne. Das Landesamt müsse Vorkehrungen treffen, damit eine derartige Panne in Zukunft ausgeschlossen werde. „Fehler dürfen nicht zweimal passieren“, sagte der stellvertretende Landeschef, Eike Möller.

Sitzmann hat die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, den Landesrechnungshof sowie den Finanzausschuss des Landtags informiert. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft sagte, das entsprechende Schreiben sei eingegangen und werde an die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart weitergeleitet.