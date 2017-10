Konstanz Stabwechsel bei Südbadens CDU: Schwab bewirbt sich um Jung-Nachfolge

Die Nachfolgefrage im CDU-Bezirksverband Südbaden scheint geklärt. Nach dem Rückzug des bisherigen Bezirkschefs Andreas Jung läuft der Vorsitz auf den Villinger Europaabgeordneten Andreas Schwab zu.

Der 44-Jährige bewirbt sich beim Bezirksparteitag am 28. Oktober in Höchenschwand (Kreis Waldshut) als einziger Kandidat um den Posten.

Jung, Bundestagsabgeordneter aus Konstanz und wiedergewählter Vorsitzender der CDU-Landesgruppe im Bundestag, hatte in der vergangenen Woche seinen Rückzug angekündigt , unter anderem, weil ihm seine Ämter nicht mehr genug Zeit für seine junge Familie ließen. Als Nachfolger für den einflussreichen Posten des Bezirksvorsitzes galten neben Schwab auch die Bundestagsabgeordneten Volker Schebesta (Offenburg), Thorsten Frei (Donaueschingen) und Felix Schreiner (Waldshut). Wie Schwab auf Nachfrage dieser Zeitung versicherte, wird er nach bisherigem Stand jedoch alleine antreten. Schebesta, Frei und Schreiner stünden nicht zur Verfügung und unterstützten seine Bewerbung.

Seit 2004 im Europaparlament

Der Jurist Schwab, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar, sitzt seit 2004 im Europaparlament. Den Parteibezirk kenne er von vielen Besuchen und Veranstaltungen sehr gut, „er entspricht zu 100 Prozent meinem Wahlkreis“, sagt der CDU-Politiker. Als Vorsitzender wäre er für 16 500 CDU-Mitglieder in 297 Gemeinden zwischen Bodensee und Ortenau zuständig. Inhaltlich will Schwab auf der Linie seines Vorgängers bleiben. „Ein Kurswechsel ist nicht zu erwarten“, bekräftigt er. Das betreffe vor allem die entschiedene Haltung des CDU-Bezirks in Sachen Fluglärm und Fracking. Zugleich setzt Schwab auch andere Akzente: „Wirtschaftspolitik und Mittelstand liegen mir sehr am Herzen.“

Das letzte Wort haben nun die 200 CDU-Delegierten Ende Oktober in Höchenschwand. Wählen sie Schwab an die Spitze, müssen sich allerdings die Parteifreunde im Schwarzwald-Baar-Kreis einen neuen Vorsitzenden suchen. „Auf Dauer sind beide Aufgaben nicht zu verbinden“, bedauert Schwab.

