Freiburg Staatsanwaltschaft erhebt Anklage im Fall Staufen - Wohl weiteres Opfer

Die Hauptverdächtigen im Staufener Missbrauchsfall sollen nicht nur einen neunjährigen Jungen, sondern auch ein dreijähriges Mädchen aus dem südlichen Breisgau missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft hat Christian L. (39) und Berrin T. (47), die Mutter des Neunjährigen, jetzt angeklagt. Über die Eröffnung des Verfahrens muss die Jugendschutzkammer am Landgericht Freiburg entscheiden.

Über zwei Jahre hatten der einschlägig vorbestrafte Christian L. und seine Lebensgefährtin Berrin T. deren Sohn selbst missbraucht, gegen Geld an vier Freier verkauft und sich zum Teil selbst an dem Missbrauch des Jungen durch zumeist vorbestrafte Sexualstraftäter beteiligt, sagt die Staatsanwaltschaft. Neben der Mutter und deren Lebensgefährten wurden im Zuge der Ermittlungen vier weitere Tatverdächtige inhaftiert, gegen die inzwischen ebenfalls Anklage erhoben wurde. Der Mutter werden 50 Fälle, dem Partner 46 Fälle zur Last gelegt. Gesamtvorwurf der Ermittler: sexueller Missbrauch von Kindern, schwere Vergewaltigung, schwere Zwangsprostitution sowie Verbreitung, Besitz und Erwerb von kinderpornografischen Bildern.

Wie vom SÜDKURIER bereits berichtet, gehen die Ermittler auch Hinweisen auf weitere Sexualdelikte des Staufener Paares nach. Das fand jetzt wie das Martyrium des neunjährigen Sohnes der Hauptverdächtigen Eingang in die Anklage. Danach soll das Paar in den Jahre 2015 und 2016 auch die Tochter von Bekannten, ein dreijähriges Mädchen aus dem südlichen Breisgau, in vier Fällen sexuell missbraucht haben. Davon machte das Paar Videos wie auch vom Missbrauch des Sohnes und reichte das Material an Außenstehende weiter, erklärt die Staatsanwaltschaft. Die Behörden hatten dem 39-jährigen Hauptverdächtigen den Umgang mit dem Neunjährigen verboten – eine angemessene Kontrolle beziehungsweise staatliche Inobhutnahme zum Schutz des Jungen wurden jedoch versäumt.