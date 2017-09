Rastatt Sperrung der Rheintalbahn - Umleitung des Güterverkehrs über Gäubahn

Nach der Sperrung der Rheintalbahn bei Rastatt wird der Güterverkehr ab Mittwoch über die Strecke der Gäubahn umgeleitet.

Bauarbeiten an gesperrten Gäubahn-Strecke werden eine Woche früher als geplant beendet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ab Dienstagabend soll demnach der reguläre, internationale Fernverkehr wieder fahren. Ab Mittwoch soll die Strecke auch als Alternative für den Güterverkehr der Rheintalbahn eingesetzt werden.und Baden-Baden gesperrt. Beim Tunnelbau für eine neue Strecke waren Wasser und Erde eingedrungen, woraufhin die Schienen absackten. Der beschädigte Tunnel wurde mit Beton stabilisiert. Die Bahn will die Nord-Süd-Verbindung am 7. Oktober wieder in Betrieb nehmen.