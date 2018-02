vor 11 Stunden dpa/lsw Stuttgart Sonnig und trocken zum Wochenstart – Neuer Feinstaubalarm erwartet

Zu Beginn der neuen Woche bringt kalte Polarluft trockenes und oft sonniges Winterwetter in den Südwesten. „Die Temperaturen sinken dabei weiter“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart.