Konstanz So steht es um die Gesundheitsversorgung in unserer Region

So steht es um die Gesundheitsversorgung in unserer Region

Am Hochrhein gibt es seit längerem eine hitzige Debatte um ein mögliches neues Zentralkrankenhaus mit einem Standort zwischen den aktuellen Kliniken in Bad Säckingen und Waldshut. Doch wie sieht die medizinische Versorgung in anderen Landkreisen in unserer Region aus? Wir geben Ihnen einen Überblick.

Wie der große Heimatcheck des SÜDKURIER kürzlich zeigte, ist es um die Krankenhauslandschaft in der Bodenseeregion aktuell gut bestellt. "Wir verfügen über ein modernes und leistungsfähiges Krankenhauswesen", sagt etwa der Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle. Von Klinik-Schließungen wie in anderen Regionen sei hier noch nichts zu spüren. Die Grundversorgung stellen dabei nicht nur private Häuser wie etwa das Helios Spital in Überlingen sicher, sondern vor allem auch drei große kommunale Klinikverbünde: Das Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell mit zwei Krankenhäusern in Konstanz, die Oberschwabenklinik (OSK) Ravensburg und der Medizin-Campus Bodensee (MCB), unter dessen Dach drei Krankenhäuser in Friedrichshafen, Tettnang und Weingarten vereint sind.

Diese drei kommunal verantworteten Klinikverbünde kooperieren im Interesse ihrer Patienten, etwa beim gemeinsamen Brustzentrum Bodensee des Klinikums Friedrichshafen und Konstanz. Für Aufregung sorgte am Bodensee kürzlich jedoch die Schließung der Geburtsstation in der Klinik in Radolfzell. Aushängeschilder im Kreis Konstanz sind die Geriatrie in Radolfzell sowie die Urologie in Singen.

Schwarzwald-Baar-Klinik macht Gewinn

Der Schwarzwald-Baar-Kreis zeichnet sich durch vielfältige Gesundheitseinrichtungen aus.

Mit rund 8200 Beschäftigten ist der Gesundheitssektor einer der größten Arbeitgeber im Landkreis. Beachtlich ist die Zahl an Kliniken im Schwarzwald-Baar-Kreis. Angesiedelt sind hier neben dem großen Zentralklinikum in Villingen-Schwenningen mit 1000 Betten weitere 17 Rehabilitations- und Fachkliniken mit 1900 Rehabetten.



Wirtschaftlich steht das Schwarzwald-Baar-Klinikum als größtes Haus sehr gut da: Es hat im Jahr 2016 einen Gewinn von fast vier Millionen Euro erwirtschaft. Von einer solchen Bilanz können viele Kliniken in Baden-Württemberg nur träumen. Jedoch macht der Ärztemangel bei den Krankenhäusern hier nicht Halt. Im größten Haus, dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, sind etwa 385 Ärzte beschäftigt, davon mehr als 200 Fachärzte. Vier Prozent der Stellen sind jedoch nicht besetzt.

Diese Karte gibt Ihnen einen Überblick über die Kliniken in unserer Region: