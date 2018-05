Baden-Württemberg So gehen Behörden und Polizei in Baden-Württemberg gegen Schulschwänzer vor

So gehen Behörden und Polizei in Baden-Württemberg gegen Schulschwänzer vor

Jagd auf Schulschwänzer an den Flughäfen? In Baden-Württemberg winken die Behörden ab. Sie haben andere Aufgaben.

Was droht Familien mit schulpflichtigen Kindern beim willkürlich "vorgezogenen" Ferienbeginn, wenn sie von den Behörden dann erwischt werden? Jagt die Polizei gezielt Schüler am Flughafen und an Bahnsteigen und droht Betreffenden ein Reiseverbot bei unerlaubtem Fehlbleiben? Nach Berichten über die Fahndung nach potenziellen Schulschwänzern vor Beginn der Pfingstferien auf bayerischen Flughäfen geben Behörden in Baden-Württemberg auf Nachfrage weitgehend Entwarnung: Der Urlaub ist nicht in Gefahr, unter Umständen droht aber ein Bußgeld.

Dessen Höhe freilich könnte den Preisvorteil, eine Reise vor der teuren Hochsaison anzutreten, deutlich schmälern. In Baden-Württemberg können laut Bußgeldkatalog pro Fehltag zwischen 50 und 300 Euro anfallen. Zur Kasse gebeten werden dabei je nach Fall entweder die Eltern oder die Schüler selbst, soweit sie älter als 14 Jahre sind. Die tatsächliche Bußgeldhöhe legen die im Bereich der Schule zuständigen kommunalen Ordnungsämter fest.

100.000 Euro Bußgelder wegen Schulschwänzens

In Stuttgart liegt die Geldbuße bei 150 Euro pro Tag, so Sven Matis, Pressesprecher der Stadt. Die maximale Geldbuße liege bei 1000 Euro, über die genaue Höhe entscheide die Bußgeldstelle festgelegt. Von 2011 bis 2016 erhielt die Stadt dabei insgesamt 100 000 Euro an Bußgeldern wegen Schulschwänzens am Ferienanfang oder -ende. Die Stadt Stuttgart registriere pro Jahr etwa 300 Schulverstöße dieser Art, so Matis. Angezeigt werden sie in der Regel durch die Schule, im Einzelfall auch durch die Polizei. Dazu müssen die Beamten in Verdachtsfällen vor Ort aber erst einmal ermitteln.

Besteht überhaupt tatsächlich an diesem Tag Schulpflicht? In welcher Schule? Weiß die Schule von der Abwesenheit Bescheid, hat die Familie eine Einverständniserklärung dabei? Dem Kultusministerium selbst liegen zwar alljährlich zu Ferienzeiten Rückmeldungen über plötzlichen Schülerschwund vor, aber keine konkreten Zahlen, berichtet eine Sprecherin.

Saskia Bredewald, Pressesprecherin der Bundespolizeiinspektion am Stuttgarter Flughafen, kann sich ein Schmunzeln auf die Frage nach gezielten Schulschwänzerkontrollen nicht verkneifen. "Grundsätzlich gilt es, die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Beim Schulschwänzen handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, und für die ist die Bundespolizei schon mal gar nicht zuständig." Tätigkeitsschwerpunkt der rund 360 Bundespolizisten am Landesflughafen seien die Bereiche Luftsicherheit und Grenzkontrollen. "Vielleicht fällt da mal jemand im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle auf und es wird nachgefragt, aber gezielte Kontrollen machen wir hier definitiv nicht."

Das bestätigt auch das Innenministerium für die Landespolizei: "Die Polizei in Baden-Württemberg macht keine gezielten Schulschwänzer-Kontrollen auf Flughäfen und Bahnhöfen", sagt ein Sprecher. Natürlich gebe es vor Ferienbeginn Zufallstreffer. "Aber wir haben keine Erkenntnis darüber, dass das ein Massenphänomen ist", so der Sprecher.