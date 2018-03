vor 2 Stunden Radodlfzell So feiert die Stadt Radolfzell ihre Paralympics-Doppelsiegerin Anna-Lena Forster

Großer Empfang für Anna-Lena Forster: Die aus Radolfzell-Stahringen stammende Monoskifahrerin wurde am Donnerstag in ihrer Heimatstadt geehrt. Die 22-Jährige hatte vergangene Woche bei den Paralympics in Südkorea gleich in zwei Wettbewerben Gold gewonnen und sich damit einen Traum erfüllt. Wir waren in Radolfzell für Sie vor Ort und berichten mit Bildern und Videos.