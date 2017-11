Region Silvester in der Region: So starten Sie am Hochrhein, Bodensee und im Schwarzwald ins neue Jahr

Silvester in der Region: So starten Sie am Hochrhein, Bodensee und im Schwarzwald ins neue Jahr

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und es lohnt sich, frühzeitig mit den Planungen zu beginnen für die besten Partys und Veranstaltungen zum Jahreswechsel. Besonders die beliebten Schifffahrten auf dem Bodensee sind schnell ausverkauft, aber auch für viele Partys zum Jahreswechsel gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Karten. Hier feiern sie in Konstanz, Singen, Waldshut-Tiengen, Villingen-Schwenningen, Friedrichshafen und vielen weiteren Orten der Region

Egal ob spektakulär, elegant oder klassisch mit DJ und Partymusik - die Region bietet für jeden den passenden Start in das neue Jahr. Ein Feuerwerk und ein Glas Sekt um Mitternacht dürfen dabei nicht fehlen. Wer rechtzeitig Karten besorgt, kann zudem ein bisschen sparen.

Bodenseekreis:

Silvester-Party im Friedinger Schlössle: Dinner im Rittersaal zum Jahreswechsel - dazu bietet das Friedinger Schlössle die passende Atmosphäre. Gestartet wird um 19.30 Uhr mit Häppchen am Lagerfeuer, bevor es in den festlichen Rittersaal für ein 3-Gang-Menü geht. Ab 22.30 Uhr legt ein DJ auf. Der Eintritt kostet 64 Euro.

Die wichtigsten Informationen gibt es auf der Internetseite des Schlosses.

Silvesterball in Friedrichshafen: Im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen findet der Silvesterball unter dem Motto Rückblick-Ausblick-Augenblick statt. Es gibt ein Gala-Dinner mit Getränkepauschale, Live-Musik und ein Unterhaltungsprogramm. Der Preis pro Person liegt bei 145 Euro.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Veranstaltung.

Silvester-Party im Schloss Langenargen: Silvester-Rausch heißt die Party zum Jahreswechsel im Schloss Langenargen. Beginn ist um 22.30 Uhr. Geboten werden kleine Snacks und ein Mitternachtsdrink, die im Eintrittspreis von 19 Uhr enthalten sind. Einlass ist ab 25 Jahren. Frühzeitige Kartenreservierungen werden empfohlen.

Alles rund um die Party auf der Internetseite des Veranstalters.

Kreis Konstanz

Silvester-Kreuzfahrt auf dem Bodensee: Die Bodensee-Schifffahrt bietet zum Jahreswechsel eine kleine Kreuzfahrt über den Bodensee an. An Bord gibt es ein Silvester-Buffet und Live-Musik, bevor um Mitternacht ein Feuerwerk stattfindet. Boarding ist jeweils um 19 Uhr in den Häfen Konstanz, Meersburg, Friedrichshafen und Lindau. Für Lindau sind die Karten bereits ausverkauft. Pro Person kostet die Kreuzfahrt 135 Euro.

Alles rund um die Silvesterkreuzfahrt gibt es auf der Internetseite der Bodensee-Schifffahrt.

Silvester auf dem See: Die MS Stuttgart legt im Hafen Konstanz ab zur Fahrt ins neue Jahr. Los geht es um 20 Uhr in Richtung Seemitte. Drei Tanzflächen, vier Bars, eine Sekt-Bar und ein Bord-Bistro werden für die Fahrt geboten. Um 1.10 Uhr läuft das Schiff wieder in den Hafen. Die Party an Bord geht allerdings noch bis 4 Uhr. Vorab besteht die Möglichkeit, an einem Silvester-Dinner teilzunehmen, das im O-Sole-Mio Restaurant in Konstanz am Hafen stattfindet. Ohne Dinner kostet das Ticket 66 Euro, mit Dinner 120 Euro pro Person.

Alle Informationen stehen auf der Internetseite des Veranstalters.

Silvester im Bodenseeforum: Happy 2018 lautet das Motto der Silvesterparty im Bodenseeforum. Zwei Tanzflächen bieten einmal Hip-Hop und vermischte Musik sowie Electro und Techno. Tickets gibt es im Vorverkauf zu kaufen in drei Phasen. Anfangs für 12 Euro, später für 15 Euro und in der letzten Phase für 18 Euro. Einlass ist ab 18 Jahren. Los geht es um 22 Uhr.

Die Informationen zur Party gibt es auf Facebook.

Silvesterdinner und Party im Brigantinus Konstanz: "The Big Bang" lautet das Partymotto zur Silvesterfeier im Brigantinus am Seerhein. Ab 18.30 Uhr wird zunächst ein Silvester-Menü angeboten mit vier Gängen für 58 Euro. Im Eventraum, an der Bar und im Restaurant startet dann ab 21 Uhr die Silvesterparty. In Kombination mit dem Dinner kostet das Ticket 77 Euro. Der Eintritt für die Party ohne Dinner liegt bei 19 Euro.

Weitere Informationen stehen auf der Internetseite.

Silvesterparty K9 Konstanz: Das Kunst- und Kulturzentrum K9 startet in das neue Jahr mit DJ 7 und bunt gemischter Musik. Der Eintritt kostet fünf Euro, Beginn ist um 21 Uhr.

Alle Informationen stehen auf der Internetseite.

Silvesterparty des Singener Hüttenzaubers: Der Weihnachtsmarkt am Rathaus in Singen startet mit in das neue Jahr. Die "Hütt'n" bleibt bis zum Jahreswechsel stehen und der Veranstalter bietet ein Silvestermenü an. Zusammen mit der Party im Anschluss kostet der Abend 50 Euro. Wer nur die Party besucht, zahlt 16 Euro. Los geht es um 19 Uhr.

Alles rund um die Silvesterparty in der Hütte gibt es auf der Internetseite.

Old Style Silvesternball in Hilzingen: Silvester wird auf dem Silvesterball in Hilzingen gefeiert wie vor 150 Jahren. Ab 19 Uhr steigt im Schloss Weiterdingen die Silvesterfete. Der Veranstalter verspricht ein kaltwarmes Buffet. Tickets gibt es für 75 Euro im Vorverkauf. Darin enthalten sind laut Veranstalter noch ein Begrüßungscocktail sowie ein Mitternachtssnack. Die Countryband Udo G. & wild Country sollen für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt.

Alles rund um die Silvesterparty im Country-Stil gibt es auch auf der Facebook-Seite.

Silvester im Club Berry's: Die Discothek Berrys lädt zum Jahreswechsel mit Silvesterspecials ein. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Einlass ist ab 18 Jahren.

Alle Informationen auf Facebook und der Internetseite.

Hochrhein

Dinner im Stellwerk Waldshut: Im Eisenbahnwagon bietet das Stellwerk ein großes Silvester-Buffet und im Anschluss eine Party mit DJ. Ab 19.30 Uhr verspricht das Stellwerk verschiedene warme und kalte Vor- und Hauptspeisen und eine Auswahl an Desserts. Um 0 Uhr wird mit einem Feuerwerk in das neue Jahr gestartet. Eine Reservierung vorab ist notwendig. Sie wird telefonisch unter 07751/3063088 oder per E-Mail (info@stellwerk-waldshut.de) entgegen genommen.

Weitere Informationen auf der Internetseite des Veranstalters.

Musical in Bad Säckingen: Das Restaurant "Schwarzer Walfisch" in Bad Säckingen bietet ein Silvesterpaket an zwei Tagen an, wobei der Jahreswechsel mit einem Musicalbesuch verbunden wird. Im Gloria-Theater gibt es um 20 Uhr im Gloria Theater das Musical "Happy Landing" zu sehen. Zuvor wartet auf die Besucher ein 3-Gang-Menü und ein Willkommensdrink. Ein Gutschein für die Aqualon Therme mit Saunalandschaft gehört auch dazu.

Alle weiteren Informationen stehen auf der Internetseite.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Tanzball am Schluchsee: Ins neue Jahr wird am Schluchsee getanzt. Im Kurhaus startet ab 18.30 Uhr der Tanzball. Karten für den Ball kosten für Erwachsene 64,50 Euro und für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren 29,95 Euro. Darin enthalten sind das Silvester-Buffet und ein Begrüßungssekt. Ab 20.30 Uhr gibt es Live-Musik von der Band "Livit".

Alle weiteren Informationen finden sich auf der Homepage der Veranstalter.

Silvest-Air im Okay in Donaueschingen: Die Diskothek Okay fliegt ins neue Jahr mit dem Motto Silvest-Air. An Board gibt es eine Konfetti-Maschine, ein großes Buffet, spezielle Deko und einen Mitternachtssnack. Musikalisch sorgen die besten Club-Hits aus dem Jahr 2017 für Stimmung. Los geht es um 20 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Clubs.

Tanzball in Titisee-Neustadt: Zum Jahreswechsel laden die Hochschwarzwald Tourismus GmbH und das Kurhaus Restaurant "Schwarzwälder Stubn" zum Tanzball ins Kurhaus von Titisee. Dort kann bei einem Silvesterbuffet zu Hits der Tanzband "Paradise" ins neue Jahr getanzt werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 64,50 Euro, für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 29,50 Euro. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.