Sexueller Übergriff auf eine 16-Jährige in Bad Krozingen

Nach einem sexuellen Übergriff in Bad Krozingen fahndet die Kriminalpolizei nach drei Männern im Alter von 30 bis 40 Jahren.

Sie sollen am Dienstag gegen 16 Uhr eine 16-Jährige in der Nähe des Kurhauses massiv bedrängt und eindeutige sexuelle Handlungen an der jungen Frau begangen haben. Nach der Beschreibung des Opfers handelt es sich bei den Tätern mutmaßlich um Schwarzafrikaner, teilte die Polizei mit.