Scientology zählt immer weniger Mitglieder. Mit einer neuen Niederlassung will man deshalb Stärke zeigen.

Der Standort liegt unübersehbar an der wichtigsten Einfallsstraße Richtung Stuttgarter Innenstadt. Auf der Straße gegenüber zieht das Einkaufszentrum Milaneo das Publikum an, zwei Häuser weiter wächst gerade die neue Verbandszentrale von Südwestmetall. In diesem Umfeld errichtet Scientology mit Millionenaufwand eine großzügige Repräsentanz. „Wir halten eine überraschende Eröffnung noch in diesem Jahr für möglich“, sagt ein Sprecher des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg. Derzeit ist das sechsstöckige Gebäude eingerüstet, mit Brettern vernagelte Fenster versperren den Blick ins Innere.

Dabei kämpft Scientology in Baden-Württemberg mit sinkenden Mitgliederzahlen. Ende der 1990er-Jahre hatte die Organisation im Südwesten noch 1200 Anhänger, für 2016 nennt der Verfassungsschutz als letzte verfügbare Zahl 800. Zwei Drittel von ihnen seien über 50 Jahre alt. Der Nachwuchs seien oft Kinder von Mitgliedern. „Die Scientology-Organisation befindet sich in einem Abwärtstrend“, heißt es im neuesten Tätigkeitsbericht des Verfassungsschutzes. Seit Beginn der Beobachtung vor 20 Jahren habe sie bundesweit ein Drittel ihrer Mitglieder verloren.

Die Sektenexperten des Verfassungsschutzes sehen die Eröffnung einer Niederlassung mit einer landesweiten Strahlkraft als Versuch, sich dem Niedergang entgegenzustemmen. Es gehe um die Botschaft an die Öffentlichkeit und nach innen an die eigenen Mitglieder, dass Scientology wachse und expandiere. Das Stuttgarter Gebäude in repräsentativer Lage befindet sich schon seit 2009 im Besitz der Organisation. Den Kaufpreis geben die Beobachter mit acht Millionen Euro an. Das Geld sei „mit teils rüden Methoden bei den Mitgliedern eingetrieben worden“.

Die Stadt Stuttgart hat in der ersten Jahreshälfte 2016 zwei Genehmigungen für den Umbau erteilt. Es handle sich um ein „Bürogebäude mit Schulungs- und Seminarräumen“, erklärte die Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen. Der Bebauungsplan lasse in dem Viertel neben Geschäftsgebäuden auch „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke“ zu. Die Scientology-Gemeinde Baden-Württemberg hat auf eine Anfrage zum Stand des Projekts nicht reagiert.

Nicht zum ersten Mal versucht Scientology einen Neustart durch eine repräsentative Niederlassung. „Expansion ist ein Dauerthema der Organisation“, erklärt ein Behördensprecher auf Anfrage. In Berlin wurde bereits 2007 ein stattlicher Bau mit repräsentativer Adresse eröffnet. Von dort aus wollte man auch Einfluss auf die Politik nehmen. Dabei hatte die Organisation in der Bundeshauptstadt nach Erhebung des Verfassungsschutzes nur 350 Mitglieder. Die Ziele hätten sich aber nicht erfüllt. Binnen fünf Jahren habe sich die Zahl der Anhänger sogar halbiert.

In Baden-Württemberg scheint die finanzielle Lage besser zu sein. „Am Spendenaufkommen, vermutlich mehr als eine Million Euro pro Jahr, dürfte sich auch 2016 nichts geändert haben“, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Darüber hinaus finanziere sich Scientology „zu einem bedeutsamen Teil aus Immobiliengeschäften“. Trotzdem geht der Verfassungsschutz davon aus, dass „finanzielle Probleme zu Verzögerungen beim Projekt in Stuttgart geführt haben“. Schon seit längerer Zeit gebe es Indizien, dass die US-Zentrale der Stuttgarter Niederlassung die Verantwortung für das Millionen-Projekt entzogen habe.

Im Unterschied zu anderen Bundesländern ist Scientology in Baden-Württemberg in der Fläche präsent, mit Schwerpunkt in der Region Mittlerer Neckar. „Seine Wirtschaftskraft macht das Land zum wichtigen Standort“, heißt es. Eine größere „Org“ (Kirche) gibt es in Stuttgart. Vier „Missionen“ sind als Vereine eingetragen in Karlsruhe, Ulm, Göppingen und Kirchheim unter Teck. Dazu kommen weitere Gruppen, die Kurse anbieten, unter anderem in Überlingen (Bodenseekreis).

Seit 2016 betreiben Scientologen in vielen Gemeinden in ganz Baden-Württemberg Straßenwerbung. Die Werber sprechen an Informationstischen Passanten an und bieten etwa den „Stresstest“ mit einem „E-Meter“ an. Der Verfassungsschutz warnt: „Diese Kontakte sind auf Täuschung und Manipulation angelegt.“

Was der Verfassungsschutz über Scientology sagt können Sie hier nachlesen. Ab Seite 250 widmet sich der Bericht Scientology.

