Fortaleza Schwierige "Landshut"-Demontage: Spezialisten nehmen zweite Tragfläche ab

Nachdem Technik-Spezialisten der Lufthansa in Fortaleza am Mittwoch die linke Tragfläche der ´Landshut`, die dort auf die Reise nach Friedrichshafen vorbereitet wird, demontiert hatten, haben sie an diesem Freitag auch die rechte Tragfläche abgenommen.

Das bestätigte Hans-Jürgen Fiege, deutscher Honorarkonsul in Fortaleza, dem ´Südkurier` in Brasilien. Ursprünglich war Fiege davon ausgegangen, dass es erst Anfang kommender Woche so weit seit würde, auch weil eine solche Abnahme einer Tragflaeche eine verzwickte Angelegenheit ist, wie sich gezeigt hatte. Tragflächen sind nicht zur Abnahme gedacht. Die Technik-Spezialisten der Lufthansa sind teilweise in den Tank gekrochen, um Bolzen von innen zu lösen. Am Dienstag hatten sie dabei 56 Grad gemessen. ´Das hält man maximal 20 Minuten aus`, sagte der Fluggerätebauer Helfried Balizo aus dem Team der Lufthansa Technik dem ´Südkurier` in Brasilien.´Ich mache das, so lange es mir gut geht.`

Balizo und seine Technik-Kollegen, die fast alle Erfahrung in Auslandseinsätzen gesammelt haben, hatten die linke Tragflaeche am Mittwoch unter Anwesenheit des Botschafters Georg Witschel, der Generalkonsulin von Recife, Maria Koenning, und des Honorarkonsuls in Fortaleza, Hans-Jürgen Fiege sowohl Pressefotografen abgenommen und anschließend mit der Demontage der rechten Tragfläche weitergemacht. Wie sich die Abnahme der rechten Tragfläche auf die Reisedaten der ´Landshut`auswirkt, konnte Fiege dem ´Südkurier`auf Nachfrage noch nicht sagen.