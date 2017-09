vor 1 Stunde dpa Karlsbad Schwer verletzt: 17-Jähriger sucht besseres W-LAN - und stürzt aus Fenster

Vermutlich auf der Suche nach besserem W-LAN ist ein Teenager aus dem Fenster gestürzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 17-Jährige nach ersten Erkenntnissen am Montagabend mit seinem Handy in einer Asylbewerberunterkunft in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) am offenen Fenster gesessen, um besseres W-LAN zu haben. Dabei lehnte er sich offenbar zu weit hinaus und fiel aus dem ersten Obergeschoss. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.