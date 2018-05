Baden-Württemberg Schule schwänzen für den Urlaub kann teuer werden: Diese Bußgelder drohen in der Region

Vor Beginn der Ferien kommt es immer wieder vor, dass Eltern ihre Kinder die Schule schwänzen lassen, um schon in den Urlaub zu fahren. Gründe sind etwa günstigere Flüge oder weniger volle Straßen. Das kann teuer werden. Aber wie teuer genau?

Zu Beginn der Pfingstferien hat die Polizei an Flughäfen in Bayern rund 20 Familien erwischt, die ihre Kinder die Schule schwänzen ließen. Alleine in Nürnberg entlarvten Beamte in elf Fällen Eltern, die mit dem Nachwuchs lieber in den Urlaub flogen, statt die Kinder in den Unterricht zu schicken. Am schwäbischen Allgäu Airport nahe Memmingen zählten Polizisten zehn Fälle, bei denen Kinder unentschuldigt der Schule fernblieben.

Gegen die Eltern ist bei den zuständigen Landratsämtern Anzeige erstattet worden. Diese entscheiden nun, ob ein Bußgeld gegen die Eltern verhängt wird, wie ein Sprecher des für den Allgäu Airport zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Montag sagte. Wie hoch dieses dann ausfällt, entscheidet die Behörde selbst. Das Schulschwänzen ist auch in Baden-Württemberg eine Ordnungswidrigkeit. Die Höhe über ein eventuelles Bußgeld legen Städte und Kommunen selber fest. Wir haben bei einigen Städten in der Region nachgefragt, wie teuer das Schulschwänzen wirklich ist:

Konstanz

In Konstanz gibt es keine festgelegten Bußgelder. Sie variieren zwischen 10 Euro und 180 Euro. Das liegt im Ermessen der Bußgeldstelle und hängt von der Dauer des Schulschwänzens ab, erklärt der städtische Pressesprecher Walter Rügert. Im Jahr 2017 hat es demnach 42 Verfahren wegen Schulschwänzen gegeben. Dabei kam es aber auch vor, dass es zwei Bescheide in einem Fall gab: Einen Bescheid für den Schüler, sofern er älter als 14 Jahre ist – und einen Bußgeldbescheid für die Eltern.

Friedrichshafen

In Friedrichshafen sind Schulschwänzer nicht gleich Schulschwänzer. Es wird zwischen "üblichen" Schulschwänzern unterschieden, die über das Jahr hinweg immer wieder fehlen und denen, die aufgrund eines Urlaubs fernbleiben. Im Fokus steht der finanzielle Vorteil, den die Eltern des Kindes anstreben. So erklärt Andrea Kreuzer von der Stadt Friedrichshafen, das Bußgeld müsse den wirtschaftlichen Vorteil der Eltern übersteigen. Auch hier gibt es keine einheitliche Regel: Jeder Fall wird neu geprüft und bewertet. Die Geldbuße könne durchaus mehrere hundert Euro betragen, aber die wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen würden auch betrachtet. Generell sei es möglich, Verstöße gegen die Schulplficht mit einer Buße von bis zu 1.000 Euro zu ahnden.

Waldshut-Tiengen

Zwischen 50 bis 1.000 Euro sind in der Stadt Waldshut-Tiengen fürs Schulschwänzen fällig. Eine pauschale Summe gibt es nicht, die Höhe wird in jedem Einzelfall nach Rücksprache mit der jeweiligen Schule entschieden, wie Ursula Ledermann von der Bußgeldstelle auf Nachfrage erzählt. Eltern, die ihre Kinder vor den Ferien aus der Schule nehmen, um in den Urlaub zu fahren, und dabei erwischt werden, müssen mit mindestens 50 Euro Bußgeld pro Tag rechnen. Notorische Schulschwänzer werden stärker zur Kasse gebeten: „Unsere Höchststrafe lag bisher bei 500 Euro“, sagt Ursula Ledermann. In diesem Fall hatten die Eltern über einen längeren Zeitraum die Tatsache ignoriert, dass ihr Kind nicht zur Schule ging.

Bad-Säckingen

Die Stadt Bad-Säckingen hat im vergangenen Jahr insgesamt 18 Verfahren wegen unberechtigt versäumten Unterricht eröffnet. Stefanie Sciarrino von der Stadtverwaltung Bad-Säckingen erklärt, die Höhe der Geldbuße liege im Ermessen der jeweiligen Bußgeldstelle. Der Einzelfall werde genau betrachtet, um über ein solches Bußgeld zu entscheiden. Dabei sei ein entscheidendes Kriterium die Anzahl der bisherigen Fehltage und auch, ob sich eine Motivation (z.B. Urlaub) erkennen ließe. Der Rahmen über ein mögliches Bußgeld sieht eine Höhe von bis zu 1.000 Euro vor, sollte ein vorsätzliches Handeln nicht von der Hand zu weisen sein.