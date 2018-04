War das Englisch-Abitur in Baden-Württemberg zu schwer? Das Kultusministerium hält die Kritik der Schüler für nicht gerechtfertigt. Dagegen regt sich Unmut.

Jakob Kößler findet klare Worte. „Die Stimmung ist schlecht, die Frustration ist hoch und wir fühlen uns veräppelt von der Kultusministerin.“ Der 18-Jährige Abiturient am Konstanzer Heinrich-Suso-Gymnasium ist einer von rund 33.500 baden-württembergischen Gymnasiasten, die am Freitag ihre schriftliche Englisch-Abiturprüfung abgelegt haben. Aufgabe und die Aufgabenstellung waren unmittelbar nach der Prüfung von zahlreichen Schülern kritisiert worden, eine mittlerweile von 32.000 Unterstützern gezeichnete Online-Petition auf der Internet-Plattform change.org erläuterte die Kritikpunkte im Detail und forderte, die Bewertungskriterien bei der Korrektur der Arbeiten anzupassen.

Das Kultusministerium hatte prompt reagiert und nach eigenen Angaben noch am Montag die Aufgaben durch externe Fachleute und die Abiturkommission überprüfen lassen. Das wenig überraschende Ergebnis: Die Aufgabe sei „anspruchsvoll, aber angemessen“ gewesen und im Übrigen auch ohne Proteste in Mecklenburg-Vorpommern gestellt worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehr Kritik und eine zweite Online-Petition

Auf die konkreten Einwände der Schüler, die Aufgaben seien nicht zu vergleichen, ging das Ministerium allerdings nicht ein: In Mecklenburg-Vorpommern, kritisieren die Schüler, habe mit 330 Minuten deutlich mehr Zeit zur Verfügung gestanden als die 180 Minuten in Baden-Württemberg, die Aufgabenstellung sei eine andere gewesen und zudem hätten dort im Gegensatz zum Südwesten zweisprachige Lexika benutzt werden dürfen.

Statt die Wogen zu besänftigen, rief dies am Dienstag nur noch mehr Kritik sowie eine zweite Online-Petition hervor, initiiert von Schülern des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums, die sich neben dem Stuttgarter Kultusministerium auch an die Kultusministerkonferenz wendet und ein bundesweites Zentralabitur fordert.

Neben zahlreichen Eltern sowie dem Landeselternbeirat, der insgesamt von einer irrationalen Informationspolitik des Kultusministeriums sprach und kritisierte, dass die Prüfungsaufgabe nicht veröffentlicht werde, schaltete sich etwa auch der langjährige frühere Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Rainer Dahlem, mit einem offenen Brief an die Kultusministerin ein – diesmal allerdings als betroffener Opa einer Heilbronner Abiturientin.

„Als ehemaliger Deutsch- und Geschichtslehrer kann ich den Schwierigkeitsgrad und die Qualität der Prüfungsaufgaben in Englisch nicht beurteilen – die sachlich formulierte Kritik der Schüler ist meines Erachtens aber durchaus plausibel“, so Dahlem. „Vom Kultusministerium hätte ich eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit den Sachargumenten erwartet.“

Kultusministerin erneuert ihre Einschätzung

Vor allem der Hinweis des Ministeriums, die betroffene Passage habe letztlich nur Einfluss auf 15 Prozent der schriftlichen Englisch-Abiturnote, rief Empörung hervor. „Das geht komplett an der inhaltlichen Kritik der Schüler vorbei“, so Carsten Rees, Vorsitzender des Landeselternbeirats.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dagegen erneuerte am Dienstag ihre Einschätzung. Sie habe zwar „vollstes Verständnis“ für die Petition, so Eisenmann, allerdings sei die Prüfungsaufgabe sehr umfangreich geprüft und als „leistbar“ eingeschätzt worden. Erneut verwies Eisenmann auf den Ermessensspielraum der Lehrer bei der Korrektur.

Schüler wie Jakob Kößler setzten darauf allerdings wenig Hoffnungen. Und für Felix Tiggeler aus der Nähe von Stockach, dessen Sohn auch zu den betroffenen Abiturienten gehört, hat das Agieren der Kultusministerin noch ganz andere Folgen als nur die Note im Englisch-Abitur: „Hier wird die Politikverdrossenheit von 30.000 jungen Menschen befördert“, glaubt Tiggeler.

Online-Petitionen

