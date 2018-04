Stuttgart Schnell den Frühsommer genießen: Nächste Woche kommt ungemütliches Aprilwetter

Frühsommer zum Wochenende mit Sonnenschein von früh bis spät und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Doch schon bald ist damit wieder Schluss.

Bis zum Wochenende gibt der Frühsommer im Südwesten nochmal alles - dann folgen aber Ernüchterung und das Wetter, das eher zum April passt.

Ab und an Regen, teilweise nur zehn Grad im Bergland, viel weniger Sonne heißt es von Montag an. Bis dahin sind jedoch T-Shirt, Sandalen und Sonnenbrille genau richtig. Das sagte Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag.

Nach seinen Worten sind Werte um die 16 Grad normal für Ende April im Südwesten. Dass es derzeit so sommerlich warm ist, habe zwei Ursachen: Zum einen fehlten die Wolken, und die Sonne kann sich breit machen.

Zum anderen sei warme Luft aus den südlichen Ländern und subtropischer Wind aus dem Süd-Osten ins Land geströmt. „Bis Mitte nächster Woche wird es nirgendwo in Deutschland mehr über 20 Grad haben“, sagte Kirchhübel. Bis dahin aber lässt sich vielerorts bei blauem Himmel etwa die Kirschblüte bewundern.