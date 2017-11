Stuttgart Schneefall und leichter Frost im Südwesten

Mit Schneefall und leichtem Frost ist der Winter im Südwesten angekommen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes rechnen am Donnerstag im Schwarzwald und im Allgäu mit fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee.

Stellenweise könnten demnach auch 15 Zentimeter erreicht werden. In höheren Lagen seien auch tagsüber noch Behinderungen durch Glätte und Schnee möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und sechs Grad.

In den nächsten Tagen bleibe es bedeckt, so die Experten des Wetterdienstes. Den Angaben zufolge kann es am Freitag noch zu vereinzelten Schneefällen kommen, am Samstag soll es aber trocken bleiben.