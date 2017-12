Südwesten / Frankfurt Schneefall sorgt für Störungen im Berufsverkehr - Viele Unfälle im Land

Weißes Baden-Württemberg: Fast überall im Land fiel in der Nacht zum Montag Schnee. Mancherorts so viel, dass es im Berufsverkehr nur im Schneckentempo voranging. Auf etlichen Straßen krachte es.

Nach Schneefall in der Nacht zum Montag ist es zu zahlreichen Unfällen im Südwesten gekommen - zu Fuß, mit dem Fahrrad und vor allem mit dem Auto. Besonders oft musste die Polizei in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg ausrücken. Auch im Kreis Lörrach brauchten die Autofahrer besonders viel Geduld, wie die Polizei mitteilte. Besonders an Steigungen gab es demnach lange Wartezeiten wegen querstehender Lastwagen. „In einigen Bereichen waren die Verhältnisse chaotisch“, teilte das Polizeipräsidium Freiburg mit. Dies traf demnach besonders auf die Autobahnen 98 und 5 zu sowie auf die Bundesstraßen 3 und 316. „Auf diesen Straßen ging zeitweise nichts mehr“, so die Polizei. Und das, obwohl die Räum- und Streudienste im Dauereinsatz gewesen seien.

Auch im Hochschwarzwald kam es zu größeren Störungen im Berufsverkehr. In Freiburg hatte die Notaufnahme am Montag einige Patienten zu versorgen, die auf Schnee und Eis gerutscht und gefallen waren, wie ein Sprecher sagte. Vor ein paar Wochen habe es bei Glatteis aber deutlich mehr Verletzte gegeben - unter anderem Radfahrer, die die Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt hatten. „Die Leute sind jetzt etwas vernünftiger.“

Zahlreiche Unfälle in der Region

Auch am Bodensee war es winterlich, das Polizeipräsidium Konstanz meldete mehrere Unfälle wegen des Wetters. In Stockach verlor eine 19-Jährige bei starkem Schneefall die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in eine Obstplantage, wie die Polizei mitteilte. An Auto, Zaun und Bäumen entstand demnach ein Schaden von rund 2000 Euro.

In Radolfzell musste ein Kind ins Krankenhaus gebracht werden - das Mädchen war auf Schnee mit dem Fahrrad mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen. In Gaienhofen rutschte ein Gelenkbus von der Straße und musste von einem Kranwagen geborgen werden.

In den relativ hochgelegenen Kreisen Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Zollernalb gab es lediglich 30 Unfälle, in fünf Fällen wurden Menschen leicht verletzt. Bei Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) machte eine 19 Jahre alte Autofahrerin einem Schneepflug Platz, kam aber beim Wiederanfahren ins Schleudern. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, alle Beteiligten blieben aber unverletzt.

Behinderungen auch im Kreis Konstanz

Auch im Kreis Konstanz sorgte der Schneefall für Behinderungen. Im Stockacher Stadtgebiet kamen die Mitarbeiter des Winterdiensts mit dem Räumen und Streuen kaum hinterher. "Wir sind seit 6 Uhr mit Mann und Maus im Einsatz", berichtete Oswald Stetter, Leiter der Technischen Dienste bei der Stadt, am Morgen. Ziel sei es, alle Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken und Steilstraßen schnellstmöglich zu räumen und zu streuen. Doch der anhaltende Schneefall macht es den Einsatzkräften nicht leicht.



An der Auffahrt zur B 31 neu in Richtung Anschlussstelle Stockach-West ging gegen 9 Uhr zeitweise gar nichts mehr. Lastwagen kamen nicht weiter und auch bei zahlreichen Autos drehten die Räder durch.

In Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis kam es zu gut 20 Unfällen mit insgesamt rund 30.000 Euro Schaden. Ein mit Mehl beladener Lastzug rutschte in Mannheim von der Straße in eine Böschung neben Bahngleisen. Für die Bergung musste ein Kran auf die Gleise fahren, die Strecke musste gesperrt werden.

Wetterberuhigung am Mittag

In den Landkreisen Calw, Karlsruhe und Enzkreis krachte es insgesamt 55 Mal, ein Mensch wurde leicht verletzt. In Stuttgart-Botnang waren die Straßen offenbar spiegelglatt: Bei drei Unfällen rutschten sieben Fahrzeuge ineinander, außerdem geriet ein Müllwagen ins Ruschen und beschädigte ein geparktes Auto. Etliche Blechschäden gab es zum Wochenstart in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg - laut Polizei kam es zu hundert Unfällen, fünf davon auf der Autobahn. Für die Insassen ging es meist glimpflich aus. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Gegen Mittag ließ der Schneefall laut Deutschen Wetterdienst (DWD) nach. Ein Sprecher sagte, mit steigender Schneefallgrenze würden die Niederschlagsmengen geringer werden. Am Nachmittag soll es weitgehend trocken sein.

Oberhalb 600 Meter halte sich dagegen ein leichter Dauerfrost. In der Nacht zum Dienstag können die Straßen dann wieder glatt werden. Das Tief „Andreas“, das dafür verantwortlich ist, löst sich aber langsam auf. Nach aktuellem Stand geht der DWD von einem milden Heiligabend mit Höchstwerten zwischen 6 und 11 Grad aus.

So war die Lage an den Flughäfen

Am Flughafen Stuttgart kam es nach Angaben eines Sprechers wegen des Schneefalls zu keinen Störungen im Flugverkehr. Allerdings wurde der Flug der Gesellschaft Delta am Montag um 10.50 Uhr nach Atlanta in den USA gestrichen worden. Ein Stromausfall hatte den dortigen Internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson lahmgelegt.



Am Frankfurter Flughafen hatte das Wetter zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Am Morgen waren bereits 170 Flüge annulliert worden, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Fraport mitteilte. Zahlreiche ankommende Flüge wurden umgeleitet. Betroffen waren inländische Ziele wie Berlin, Hamburg und München, aber auch Flüge nach Wien, Dublin und Warschau. Das Flughafenpersonal war am Morgen noch auf zwei Startbahnen mit der Schneeräumung beschäftigt.

Winterdienst im Land immer einsatzbereit



Rund um die Uhr einsatzbereit: Auf dem über 1050 Kilometer langen Autobahnnetz und den 26 000 Kilometern Bundes-, Landes- und Kreisstraßen bietet die Straßenbauverwaltung des Landes Winterdienstservice zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die 15 Autobahnmeistereien im Land ordnen bei winterlichen Verhältnissen nachts Arbeitsbereitschaften an, um sicherzustellen, dass die Autobahnen befahrbar bleiben, wie das Verkehrsministerium zum Beginn des Winters erklärte.



Trotz einer großen Zahl an Winterdienstfahrzeugen könne bei flächendeckender Schnee- und Eisglätte nicht immer und überall gleichzeitig geräumt und gestreut werden, hieß es aus dem Ministerium. Bei Verkehrsbehinderungen durch Schnee sei darauf zu achten, dass Fahrgassen für Räumfahrzeuge frei gehalten werden.