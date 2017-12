vor 41 Minuten dpa Baden-Württemberg Schnee und Glätte behindern Verkehr im Südwesten

Der Winter ist endgültig in Baden-Württemberg angekommen. Das bekamen am Freitagmorgen auch die Autofahrer zu spüren.

Starker Schneefall und rutschige Straßen haben den Verkehr im Südwesten am Freitagmorgen behindert. Nach Angaben der Polizeistellen im Land knickten vielerorts Bäume unter der Last des Schnees ein, Lastwagen kamen wegen Glätte nicht vom Fleck. Im Schwarzwald wurden zahlreiche Land- und Kreisstraßen gesperrt, ebenso auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu. Für Lastwagen galt Schneekettenpflicht. Über Unfälle mit Verletzten war am frühen Morgen nichts bekannt.



Frost soll sich laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts im Verlauf des Tages in Höhen ab 400 Metern weiter ausbreiten und nur im Flachland frühestens gegen Mittag auflösen. Auf den Straßen sei den restlichen Tag über mit überfrierender Nässe zu rechnen. Am Freitagnachmittag steigen die Werte über Null - doch der Frost kehrt der Wetterkarte zufolge am Abend wieder zurück.