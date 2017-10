Offenbach Schmuddeliges Oktober-Wochenende löst Bilderbuch-Herbst ab

Nach dem Bilderbuch-Herbst der vergangenen Tage steht Deutschland ein schmuddeliges und ungemütliches Oktober-Wochenende bevor.

Schon am Freitag bringt ein Tiefausläufer den ersten Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Trocken bleibt es dabei zunächst nur im Süden und Südosten der Republik. Dort wird es bei längerem Sonnenschein sogar noch einmal bis zu 23 Grad warm.

Doch spätestens am Samstag greifen Wolken und Regen auf das ganze Land über. Die Höchstwerte liegen dann bei kühlen 10 bis 15 Grad, im Bergland werden sogar nur 8 Grad erreicht. Dazu gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. Wie es dann in der kommenden Woche weitergeht, ist derzeit noch unklar. „Von einer erneuten trockenen Periode bis hin zu herbstlichem Schauerwetter scheint vieles möglich“, sagte ein Meteorologe des DWD.