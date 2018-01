Friedrichshafen/Konstanz SÜDKURIER-Volontär testet Elektroauto im Alltag in der Region

Auf dem Weg mit einem Elektroauto von Friedrichshafen über Radolfzell und Singen bis nach Konstanz und zurück. Wo das Fahren mit Strom Spaß macht, und wo es Nerven kostet.

Ich sitze am Lenkrad und erwische mich dabei, den Gegenverkehr zu grüßen. So muss er sich anfühlen, der Motorradfahrer-Gruß. Ein Nicken hier, ein gehobener Finger da. Aber nur dann, wenn ich mir ganz sicher über unser untrennbares Schicksal bin. Für mich heißt das: Sie oder er fährt auch elektrisch. Ich bekomme an diesem Tag keine Nackenschmerzen vom vielen Nicken und auch keine Krämpfe im Finger. E-Mobilität mag in der Politik angekommen sein, im Alltag ist sie es – zumindest auf vier Rädern – noch nicht. Ich bin einen Tag lang mit einem Renault Zoe unterwegs, einem Kleinwagen, der zur Campus-Mobil-Flotte in Friedrichshafen gehört. Die fünf Elektro-Autos sollen Studierenden der Dualen Hochschule das Pendeln zwischen den Standorten erleichtern.



Ich werde das Elektroauto zweckentfremden, denn kurze Wege lege ich mit dem Fahrrad zurück. Ich stelle mir stattdessen die Frage: Wenn ich um den Bodensee bis nach Konstanz fahre, wünsche ich mir dann schon in Überlingen einen Verbrennermotor zurück? Zoe – der Spitzname liegt nahe – lässt sich per Knopfdruck starten. Danach passiert: nichts. Würde mir das Display nicht mit einem "Ready" die Bereitschaft zum Losfahren anzeigen, wüsste ich nicht, dass Zoe gerade läuft. Mir wird klar, warum es bereits Ideen gab, Elektroautos ein künstliches Motorengeräusch zu verleihen. Um keine arglosen Fußgänger zu überfahren.



152 Kilometer weit soll ich laut Anzeige kommen. Ich bin ein Sicherheits-Mensch und schalte deshalb in den Eco-Modus. Und schnell wieder um. Denn der sorgt zwar für mehr Reichweite, aber eben auch für eine reduzierte Heizkraft. Es ist kalt, es herrscht Dauerregen. Ich entscheide mich für die Heizung und gegen den Verbrauch, nehme mir aber vor, dafür besonders behutsam mit dem Gaspedal umzugehen. Das zu bedienen macht überraschend viel Spaß. Noch in Friedrichshafen stehe ich an der Ampel neben einem dieser sehr sportlichen Geländewagen, der dreimal so viel Leistung bringt wie meine Zoe. Ich bilde mir ein, die angewiderten Blicke meines Nebenmannes zu spüren. Die vielen Aufkleber auf Zoe zeigen schließlich eindeutig, dass ich elektrisch unterwegs bin. Ich bin mir sicher, er denkt sich gerade: "Was soll das denn sein, aber doch sicher kein Auto?" Mein Ego meldet sich und mein Nebenmann bekommt ein Problem. Wie auch ich bislang, weiß wohl auch er nicht, dass Elektromotoren ihr volles Drehmoment ab der ersten Drehzahl entfalten und damit unschlagbar beschleunigen.



Zoe lädt zum Spielen ein. Bunte Pfeile zeigen mir, ob ich gerade wenig (grün) oder viel (rot) Energie verbrauche, oder sogar durch eine Bremsung zurückgewinne (blau). Ich bilde mir ein, meine Fahrt entlang des Bodensees die Natur etwas mehr genießen zu können. Schließlich gebe ich mir gerade größte Mühe keinen Raubbau an ihr zu betreiben. In Radolfzell lege ich einen Stopp ein. Zum ersten Mal am heutigen Tag dreht sich jemand nach mir um. Eigentlich nach Zoe. "Der macht ja gar keine Geräusche", ruft ein kleines Mädchen ihrer Mama zu.

Ein Blick auf meine Ladesäulen-App genügt, um zu wissen: Vor dem Kundencenter der Stadtwerke kann ich Zoe versorgen. Zwei Stunden darf ich und alle anderen Elektroautos hier kostenlos parken und aufladen. Das ist weder kompliziert, noch dauert es heute dank Starkstroms ewig. In fast jedem noch so kleinen Ort gibt es auch bei uns in der Region inzwischen Ladesäulen. 40 Minuten und einen Kaffee später ist Zoe wieder voll und ich auf dem Weg nach Konstanz. Nächste Herausforderung: Bundesstraße.

Und dann weiß ich, warum Elektroautos belächelt werden. Denn sie sind nicht nur überdurchschnittlich teuer – Zoe kostet in der Grundausstattung über 22 000 Euro. Bei hohen Geschwindigkeiten verabschiedet sich der Akkustand wie ein Eis im Backofen. Das neue Fahrvergnügen hat sich in Konstanz eingetrübt. Wieder laden also, ich will schließlich auch wieder zurück nach Friedrichshafen. Als ich dort ankomme, steige ich wieder um zum Verbrennermotor. Einen Moment bin ich versucht, den Gegenverkehr noch einmal zu grüßen und hoffe dann, keinen allzu sportlichen Geländewagen neben mir auftauchen zu sehen.



Durchschnittsverbrauch 14,8 kwH pro 100 Kilometer: Damit kann man etwa 15-mal die Waschmaschine laufen lassen oder 30 Tage seinen Kühlschrank (300 Liter) benutzen.

Gesamtverbrauch 45 kwH: ...oder ebenso viele Mittagessen für eine vierköpfige Familie.

Gesamtkosten: Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 29 Cent/kwH hätte mich meine Fahrt 13,05 Euro gekostet.





Fazit: Elektroautos sind nur für Pendler im Stadtverkehr, die keine weite Strecken fahren, eine echte Alternative. Für alle anderen ist die kurze Akku-Laufzeit eine Qual.