Stuttgart SPD-Fraktionschef Stoch kritisiert: "Fahrverbote sind das eigentliche Ziel grüner Verkehrspolitik"

Der SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch spricht im SÜDKURIER-Interview über grüne Verkehrspolitik und die Suche nach einem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten.

Herr Stoch, im Südwesten sind Sie in der Opposition. Ist das ein Vorteil?

Ich habe in der Diskussion nach der Bundestagswahl nicht nachvollziehen können, warum manche in der SPD in die Opposition wollten. Ich denke, wenn man sich um ein politisches Mandat bewirbt, will man auch etwas verändern. Ich halte die Oppositionseuphorie mit meiner Vorstellung von Verantwortung und Politik für nicht vereinbar.

Ist es Ihr Ziel, nach der nächsten Landtagswahl wieder zu regieren?

Es muss das Ziel der SPD sein, in Baden-Württemberg 2021 wieder zu regieren. Die SPD hat von 2011 bis 2016 mitregiert – und es hat viele positive Veränderungen in der Gesellschaft gegeben.

Landeschefin Leni Breymaier sitzt im Bundestag – ohne eine exponierte Position. Ist sie trotzdem als Spitzenkandidatin geeignet?

Leni Breymaier wurde in den Bundesvorstand gewählt. Deswegen glaube ich, dass sie auch hier eine wichtige Rolle für die baden-württembergische SPD übernimmt. Die Frage, ob sie oder jemand anderes 2021 als Spitzenkandidat antreten will, muss nicht zum jetzigen Zeitpunkt diskutiert werden.

Wann sollte dies passieren?

Die Personalentscheidungen werden wir 2019 zu treffen haben.

Fraktionschef Stoch könnte doch Spitzenkandidat werden.

Es gibt viele, die sich das vorstellen können. Aber wie gesagt – Entscheidungen sind dazu nicht getroffen.

Es gibt aktuell Streit über das Wahlrecht. Wie ist hier Ihre Position?

Das aktuelle Landtagswahlrecht hat auch Vorzüge, weil die Verteilung der Zweitstimmen nach dem jeweiligen Stimmenergebnis im Wahlkreis erfolgt. Dadurch werden die Abgeordneten ermutigt, sich intensiv um ihren Wahlkreis zu kümmern. Allerdings gibt es wenig Steuerungsmöglichkeiten, um zu beeinflussen, wie viele Frauen im Parlament sitzen. Entscheidend ist jedoch immer noch die Situation der Parteien vor Ort. Hier müssen genügend Frauen aufgestellt werden. Dass ein hoher Frauenanteil im Landtag bei dem bestehenden Wahlrecht möglich ist, beweisen ja die Grünen selbst. Es ist aber nicht die Aufgabe von SPD oder FDP, hier einen Koalitionskrach zwischen Grünen und CDU zu schlichten.

Mit der Politik von Verkehrsminister Hermann sind Sie nicht einverstanden.

Was Verkehrsminister Hermann macht, ist eine Politik, die sich gegen viele Menschen richtet, die heute Fahrzeuge besitzen, mit denen sie vielleicht ab dem neuen Jahr nicht mehr nach Stuttgart fahren können. Das sind oft Leute, die keine 20.000 Euro auf dem Konto haben, um sich ein neues Auto zu kaufen. Diese Perspektive ist aber vielen Grünen fremd, weil sie die Situation dieser Menschen nicht kennen.

Was werfen Sie Hermann noch vor?

Hermann glaubt, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sein Ziel umsetzen zu können und Fahrverbote in Stuttgart zu verhängen. Er handelt vorschnell. Hermann hatte schon 2016 einen Vergleich vor Gericht geschlossen, den Verkehr am Neckartor um 20 Prozent zu reduzieren. Dabei hatte er bewusst keine Schadstoffreduktion zugesagt, weil er eigentlich an einer Umrüstung der Fahrzeuge kein Interesse hat. Dass die Regierung sich aber nicht mal an den Vergleich halten kann, ist auch aus juristischer Sicht katastrophal. Letztlich wird dadurch eins deutlich: Fahrverbote sind das eigentliche Ziel der grünen Verkehrspolitik.

Wird das Thema Fahrverbote eine Belastung für Grün-Schwarz?

Es kann die Koalition sprengen. Viele CDU-Mitglieder haben gemerkt, dass Strobl und andere Minister 2016 geschlafen haben und Hermanns Vergleich einfach absegneten. In der Frage der Fahrverbote finden die ideologischen Unterschiede von Grünen und CDU ihren Höhepunkt. Und das Thema kann die Regierung nicht wie sonst mit Geld zuschütten.

Fehlt es Grün-Schwarz an Führung?

Ministerpräsident Kretschmann sitzt auf seiner Wolke in der Villa Reitzenstein und begibt sich nur noch selten in die Tiefen der Landespolitik. Auf der anderen Seite gibt es den stellvertretenden Ministerpräsidenten Strobl, der nicht mal die Unterstützung aus den eigenen Reihen hat – und sich eher als Politikdarsteller inszeniert. Er kann schlicht und einfach die Regierungsarbeit nicht. Daraus kann keine politische Führung entstehen.

Fragen: Michael Schwarz und Peter Reinhardt

Zur Person

Andreas Stoch, Jahrgang 1969, ist seit 1990 Mitglied der SPD. Zuvor war er bei den Jusos aktiv. Seit 2009 sitzt der Heidenheimer im baden-württembergischen Landtag. Von 2011 bis 2013 war er parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, in der grün-roten Regierung von 2013 bis 2016 Kultusminister. Seit Mai 2016 ist er Vorsitzender der SPD-Parlamentarier. Der Jurist ist zudem Mitglied im Landesvorstand der Südwest-SPD. (mis)