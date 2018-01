Hegau Regierungspräsidium: Tempolimit auf A81 tritt in nächsten Wochen in Kraft

Regierungspräsidium: Tempolimit auf A81 tritt in nächsten Wochen in Kraft

Das von der grün-schwarzen Landesregierung bereits im November vergangenen Jahres beschlossene Tempolimit auf der A81 zwischen Engen und Geisingen zur Eindämmung illegaler Autorennen rückt immer näher. Das zuständige Regierungspräsidium Freiburg hat am Mittwoch eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen.

Die Anordnung begrenzt künftig die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem betroffenen Abschnitt in beide Fahrtrichtungen auf 130 Stundenkilometer. Damit sollen illegale Autorennen unterbunden werden und die Ahndung der damit verbundenen Verkehrsgefährdungen durch die Polizei unterstützt und erleichtert

werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. Das Tempolimit soll in "den nächsten Wochen" in Kraft treten, sobald die Hinweisschilder an der Autobahn angebracht sind. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest.

Laut der Mitteilung der Behörde gab es im Bereich der grenznahen südlichen A81 im Zeitraum von August 2014 bis Mitte 2017 insgesamt 49 Meldungen über illegale Autorennen. Dabei kamen 38 Ordnungswidrigkeiten und 16 Straftaten zur Anzeige. Besonders betroffen ist nach Angaben der Verkehrsbehörde vor allem der Bereich zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen, wobei bis zum Jahre 2016 keine Erfassung der konkreten Tatörtlichkeit erfolgte. Alle 2017 festgestellten Rechtsverstöße konzentrierten sich auf diesen Abschnitt.

Weiter ist in der Mitteilung zu lesen: "Vergleichbare Häufungen sind bundesweit auf Autobahnen nirgendwo sonst festgestellt worden. Es ist zudem laut Regierungspräsidium von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da die Überprüfung und Ahndung von Autorennen auf Bundesautobahnen für die Polizei sehr schwierig und selbst mit erheblichem Personaleinsatz nur eingeschränkt zu bewältigen ist." Das Tempolimit sei angesichts der Gefahrenlage verhältnismäßig. Verkehrsverstöße durch Raser und Autorennen könnten nun durch die Polizei "beweissicher" festgestellt und sanktioniert werden.

Autorennen auf öffentlichen Straßen sind zwar ohnehin illegal, ein Problem für die Behörden ist aber bislang, diese auch festzustellen. Teilnehmer illegaler Straßenrennen können mit Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren bestraft werden.