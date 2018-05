vor 1 Stunde Jürgen Müller Exklusiv Schaffhausen Pure Naturgewalten: Vorbei am Rheinfall führt unsere Tour entlang des Hochrheins durch die Auenlandschaft der Thurmündung

Die dritte Tour der neuen SÜDKURIER Radfahr-Serie mit dem E-Bike startet in Schaffhausen und führt am Rheinfall vorbei zur Klosterkirche Rheinau. Entlang des Hochrheins geht es durch die Auenlandschaft der Thurmündung zum Weinstädtchen Eglisau. Auf dem Rückweg über Jestetten machen die Biker einen Abstecher am Keltenwall. Einen guten Überblick bekommen Sie auch in unserer Karte.