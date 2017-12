Rottweil Prozess wegen Kinderpornografie: Staatsanwalt beantragt Haft in Psychiatrie

Im Fall des Mannes aus Tuttlingen, der sich derzeit wegen Nutzung und Herstellung von kinderpornographischem Material vor dem Rottweiler Landgericht verantworten muss, hat Staatsanwalt Christoph Berg die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik beantragt, und zwar für zwei Jahre und zehn Monate. Der 45-Jährige sei ohne wirkungsvolle Therapie eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Klar sei, dass man es nicht mit einem Schuldunfähigen zu tun habe, so Berg, allerdings sei nach Einschätzung des Sachverständigen die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten eingeschränkt, auch wenn er durchaus in der Lage sei, sich zu kontrollieren. „Wir haben hier das Bild eines Mannes, der trotz Haft und Bewährung sein Leben so aufgestellt hat, dass er kinderpornographisches Material konsumieren konnte.“ Attestiert wurden dem 45-Jährigen zum einen eine Persönlichkeitsstörung und eine Störung seiner sexuellen Präferenz, und beides könne sich wechselseitig beeinflussen, so Berg.

Zwar habe er nach der Haftentlassung beruflich Fuß gefasst, sein Leben scheine nach außen positiv, aber in Wirklichkeit sei bei ihm alles darauf ausgerichtet, das Material bereit zu halten. Bei den Therapien habe er sich nicht wirklich geöffnet, deshalb hätten sie auch keinen Erfolg gehabt. Berg betonte auch, dass der Angeklagte das Vertrauen seines Freundes missbraucht hatte, in dessen Haus er eine Wohnung hatte, denn der habe ihm naiverweise das Passwort für das WLAN zur Verfügung gestellt. Und deshalb habe es dann bei ihm eine Hausdurchsuchung gegeben. Der Angeklagte hatte die Bilder über diesen Anschluss heruntergeladen. Insgesamt fanden die Ermittler über 50 000 Bilder mit kinder- und jugendpornographischem Material, dazu mehrere hundert Videos.

Darunter befänden sich Missbrauchsszenen „heftiger Natur“, so Berg. Einen Teil davon hatte sich das Gericht am Vortag angesehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei waren auch Bilder, bei denen Kindern, teils Säuglingen, Gewalt angetan wurde. Der Angeklagte habe ein exzessives Speicherverhalten gezeigt und seine Dateien ordentlich archiviert, so Berg, damit er darauf zugreifen konnte.

Die Ermittler fanden die Dateien unter anderem auf dem Laptop, dem Handy, auf CDs und Speicherkarten. Berg betonte auch, dass es dem Mann vollkommen egal gewesen sei, dass es sich dabei um echte Kinder handele, die hier Leid erfahren, gequält werden. Dieser Missbrauch führe erfahrungsgemäß zu Spätfolgen, weshalb solche Taten hart bestraft würden. „Durch den Konsum solcher Bilder wird mittelbar der Missbrauch von Kindern gefördert.“

Verteidigerin Amely Schweizer sagte, ihr Mandant sei durchaus steuerungsfähig und in der Lage, seinen Trieb zu kontrollieren, weshalb er besser im Strafvollzug untergebracht wäre. Dort gebe es genug Instrumentarien, ihn zu kontrollieren, auch Sozialtherapie. Die Psychiatrie sei unverhältnismäßig, „mein Mandant ist so anders gelagert“. Ihm sei es nach seiner Haftentlassung durchaus gelungen, zu Ausweichmechanismen zu greifen.

Bilder im Internet seien für ihn etwas Abstraktes gewesen, damit habe er weitere Straftaten vermeiden wollen. Er habe seine sexuelle Präferenz schon 1998 entdeckt, als er feststellte, dass er sich nach einem Streit mit seiner Frau so einen kurzen Glücksmoment verschaffen konnte.

Derzeit ist der Mann im Zentrum für Psychiatrie Reichenau untergebracht. „Das ist das Demütigendste, was ich je erlebt habe,“, betonte er in seinem letzten Wort. „Es tut mir unendlich leid, dass es wieder passiert ist“, sagte er.

Plädoyer

So nennt man den Schlussvortrag, in dem Staatsanwalt und Verteidiger (und der Anwalt der Nebenkläger) das Strafverfahren aus ihrer Sicht zusammenfassen. Zeugenaussagen, Vorwürfe, sämtliche Umstände – eine Einschätzung dessen, was passiert ist. Dabei beantragt der Staatsanwalt, wenn er von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist, üblicherweise ein Strafmaß und begründet es. Die Verteidigung kann das ebenfalls tun, kann aber auch ein mildes Urteil beantragen. Danach hat der Angeklagte das Recht auf das letzte Wort. Das Gericht urteilt anschließend unabhängig von den Plädoyers. Das Wort selbst stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie "sich vor Gericht äußern". (mma)