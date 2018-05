Sigmaringen Prozess um tödliche Hundeattacke in Stetten am kalten Markt: Halter waren überfordert

Prozess um tödliche Hundeattacke in Stetten am kalten Markt: Halter waren überfordert

Zum Prozess-Auftakt um die tödliche Angriffs eines Kangal-Hundes auf eine 72-jährige Frau in Stetten am kalten Markt geben sich die beiden Angeklagten reumütig.

Naivität und Leichtsinn. Diese beiden Begriffe schälten zu Beginn des Prozesses vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Sigmaringen heraus. Angeklagt ist ein getrennt lebendes Ehepaar. Der Kangal-Hund des Paares hatte am 30. Mai 2017 in Frohnstetten, einem Ortsteil von Stetten am kalten Markt, eine am Grundstück vorbeigehende Rentnerin angefallen und getötet.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen beschuldigt die Eheleute der fahrlässigen Tötung. Im Kern wirft die Anklage dem Ehepaar vor, zwei Kangal-Hunde auf einem viel zu kleinen und und völlig unzureichend gesichertem Grundstück gehalten zu haben.

Futter über eine Tiertafel besorgt

Die getrennt lebenden Eheleute sind beide arbeitslos und beziehen Hartz IV. Auf die Frage des Staatsanwaltes, wie man mit so wenig Geld drei Hunde und 20 Katzen halten kann, teilten die Beschuldigten über ihre Anwälte mit, dass sie sich das Futter über eine Tiertafel besorgt hatten. An Futter fehlte es nicht. Das bestätigte ein Kriminalbeamter im Zeugenstand. Die Wohnung der Frau sei zwar vermüllt und schmutzig gewesen. Die Katzen hätten aber volle Näpfe gehabt.

Der ehemalige Arbeitgeber des Ehemannes soll, so die Anklageschrift, den ersten Kangal an den Angeklagten abgegeben haben. Dieser Hund, so die Beschuldigten, sei in einem sehr schlechten Gesundheitszustand gewesen und habe erst entsprechend gepflegt werden müssen. Der Ehemann, der seine Frau in Frohnstetten einmal pro Woche besucht, brachte den Hund zu seiner Frau.

Von morgens bis abends unbeaufsichtigt

Den zweiten Kangal holte der Ehemann im Auftrag seines damaligen Arbeitgebers in Frankreich ab. Auch er kam zur Exfrau nach Frohnstetten. Dort steigerten sich die Problem mit der Haltung der beiden Hunde, weil sich die beiden Kangalrüden nicht vertrugen. Der Noch-Ehemann gab an, überhaupt keine Hundeerfahrung zu haben. Seine Frau hatte sich immerhin über die Rasse Kangal im Internet kundig gemacht.

Am Unglückstag war der Hund von morgens bis abends unbeaufsichtigt in dem kleinen und ungesicherten Garten angekettet. Als die Rentnerin am Grundstück vorbei ging und der Hund an der Kette zerrte, riss das, so der Polizeizeuge, "marode und poröse" Halsband. Der Hund konnte sich deshalb auf die Frau stürzen.

Vor Gericht lassen die beiden Angeklagten ihre Anwälte immer wieder betonen, dass sie nicht davon ausgegangen seien, dass die Hunde zu so einer Attacke fähig gewesen seien. Zudem entschuldigen sie sich bei den Hinterbliebenen. Für den Ehemann des Opfers ein schwacher Trost: „Ich bin nicht der richtige Adressat für eine Entschuldigung. Sie müssten sich eigentlich bei meiner Frau entschuldigen“, sagt der alte Herr, der seine Tränen nur mit Mühe zurückhalten kann.