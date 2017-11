Freiburg Prozess um Mord an Joggerin: Vertraute berichtet wenig Vorteilhaftes über Angeklagten

Eine 49-jährige, am Kaiserstuhl lebende, rumänische Krankenschwester hat am zweiten Prozesstag im Mordfall Carolin G. wenig Vorteilhaftes über den angeklagten Fernfahrer Catalin C. ausgesagt.

Der 40-Jährige hatte zu Beginn des Prozesses gestanden, Carolin G. bei Endingen getötet zu haben.

Die Rumänin lebt schon lange in Deutschland, wie sie vor dem Gericht ausführte. Ihre Kindheit hatte sie in Rumänien mit Catalin C. von dessen zweitem Lebensjahr an verbracht – er war wie ein kleiner Bruder für sie, ihre Mutter war mit Catalin C.s Vater liiert, der wie später sein Sohn als Kraftfahrer arbeitete. Die Rumänin erklärte der Schwurgerichtskammer, sie kenne Catalin C. bestens und habe ihm im Jahr 2015 die Stelle als Fernfahrer bei der Endinger Spedition besorgt, für die der 40-Jährige zuletzt fuhr.

Catalin C. lebte mit seiner Frau und seinen drei Kindern fünf Monate lang im Haus der Krankenschwester am Kaiserstuhl, dann kehrte seine Familie nach Rumänien zurück. Die Zeugin bezeichnete die Ehe ihres Hausgastes als total zerrüttet, seine Frau, „eine Hexe“, habe Catalin C. als Schlappschwanz und impotent bezeichnet. Wegen der sexuellen Probleme hätten beide beschlossen, sich scheiden zu lassen.

Der Ehemann der Zeugin ergänzte vor Gericht, die Ehefrau habe Catalin C. angedroht, sich einen anderen Mann zu suchen. Catalin C. warf die Rumänin vor, „viele an der Nase herumgeführt zu haben“. Schon als Kind habe er gestohlen und gelogen. „Er ist in der Familie verschrien als Lügner, er war das schwarze Schaf der Familie“. Sie habe sich von ihm ausgenutzt gefühlt. Die Krankenschwester und ihr Mann äußerten die Vermutung, die Ehefrau habe etwas gegen Catalin C. in der Hand – möglicherweise die Kenntnis, dass er der Mörder von Kufstein war.