Freiburg Prozess um Hussein K: Zellengenosse verstrickt sich in Widersprüche

Im Prozess um den Tod einer 19-jährigen Medizinstudentin in Freiburg hat sich ein ehemaliger Zellengenosse des Angeklagten Hussein K. am Donnerstag in Widersprüche verwickelt. Fortgesetzt wird der Prozess am 10. Oktober. Dann sollen auch die Pflegeeltern des Afghanen gehört werden. Ein Urteil könnte im Dezember gesprochen werden.

Dass es Hass auf Frauen ist, der Hussein K. antreibt, wurde schon in den bisherigen Verhandlungstagen im Prozess um den Tod der 19-jährigen Medinzinstudentin Maria L. deutlich. Die Aussage eines jungen Afghanen, der nach der Verhaftung von Hussein K. in der Freiburger Justizvollzugsanstalt vier Tage die Zelle mit ihm teilte, bestätigt diesen Eindruck. Dieser Zeuge berichtete auch, der Angeklagte, dessen Alter noch nicht abschließend definiert ist, habe sich als 27-jährig bezeichnet.

Der angeblich 19-jährige Zellennachbar sitzt derzeit eine dreijährige Jugendstrafe in der Vollzugsanstalt Adelsheim ab, weil er im Freiburger Colombipark bei einem Streit unter jungen Afghanen einen Landsmann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. Bei zwei polizeilichen Vernehmungen hatte er erklärt, Hussein K. habe ihm von der Gewalttat am Dreisamufer erzählt. Die vom Zeugen selbst unterschriebenen polizeilichen Vernehmungsprotokolle ergeben, der Angeklagte habe konkret von der Vergewaltigung und Tötung von Maria L. gesprochen. Danach habe er dem Zellennachbarn berichtet, „wie ein Tier“ über sein Opfer hergefallen zu sein. Frauen seien nur für Sex da, habe der Angeklagte gesagt. Am Donnerstag schwächte der Zeuge allerdings etliche Aussagen ab. So habe ihm Hussein K. lediglich berichtet, er könne sich an die Tat nicht erinnern, sondern habe nur das Gefühl gehabt, in der Tatnacht etwas Schlimmes getan zu haben. Widersprüche zwischen der polizeilichen Aussage und seinen Einlassungen vor Gericht begründete der Befragte damit, dass der bei der Polizei eingesetzte Dolmetscher ein Kurde gewesen sei, der den von ihm gesprochenen persischen Dialekt Dari nicht gut beherrscht habe.

Der Dolmetscher habe Dinge hinzugefügt, die er nicht gesagt habe. Und er habe ihm Vorteile im Asylverfahren versprochen.

Den Eindruck des Zeugen, Hussein K. habe Frauen gehasst und das Bedürfnis gehabt, Gewalt gegen Frauen auszuüben, belegte der 19-Jährige mit der angeblichen Erfahrung einer enttäuschten Liebe. Hussein K. habe eine Cousine sehr gemocht, deren Familie habe ihm die junge Frau aber mit Hinweis auf seinen angeblich seit dem Alter von zehn Jahren existierenden Drogenmissbrauch verweigert. Der Zellennachbar berichtete auch von einem Eingeständnis des mutmaßlichen Mörders von Maria L., im Alter von 14 Jahren ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Das sei unter den Familien geregelt worden: der eigene Vater habe Hussein K. so lange vor Zuschauern geschlagen, bis der Vater des vergewaltigten Mädchens ihn zum Innehalten aufforderte. Auf Korfu hatte Hussein K. 2013 eine 20-jährige griechische Studentin über eine Klippe geworfen. Die junge Frau hatte das schwerst verletzt überlebt.

Aus der Zelle offenbarte der junge Afghane auch diese angebliche Begebenheit: Hussein K. habe ihm gesagt, bei dem, was er getan habe, würde er als „alter Mann“ aus dem Gefängnis kommen, da er jetzt schon 27 Jahre alt sei. Hussein K. gibt sich selbst aber immer noch als 19 Jahre alt aus. Und der Zellennachbar vertrat aus den Gesprächen mit Hussein K. die Auffassung, dieser sei nicht wie von ihm angegeben in Afghanistan aufgewachsen, sondern im Iran. Sein Vater sei auch nicht im Kampf gegen die Taliban gefallen, sondern Bauarbeiter gewesen, schließlich erkrankt und lebe eventuell noch.

Weiterer Zeuge des gestrigen Gerichtstages vor der Großen Jugendkammer war ein 20-jähriger Afghane, mit dem Hussein K. aus dem Iran über die Türkei nach Griechenland geflohen war. Der sehr gut Deutsch sprechende Freund schilderte dem Gericht, wie Hussein K. aus seiner Sicht gänzlich auf die schiefe Bahn geriet – trotz komfortabler Unterbringung in einer Pflegefamilie mit eigener separater Wohnung. Hussein K. bezeichnete er als „irrational und impulsiv“, die einst gute Freundschaft kühlte sich ab, unter anderem deshalb, weil Hussein K. immer stärker Drogen und Alkohol konsumiert habe. Der Freund berichtete von einem Totalsuff des Angeklagten an seinem Geburtstag („eine Flasche Wodka reichte nicht“) und dass Hussein K. unter den anderen Flüchtlingen die falschen Freunde gehabt habe. Da er selber weder Alkohol trinke noch Drogen konsumiere, sei er auf Distanz gegangen. Er habe versucht, Hussein K. von dem enormen Drogenmissbrauch abzubringen, doch mehrere Versuche hätten nicht gefruchtet. „Das ging bei ihm rechts rein ins Ohr und links wieder raus“, oft habe er auf Vorhaltungen nur mit Lachen geantwortet. Nach den Beobachtungen des Zeugen hat sich in den letzten Monaten vor dem Dreisam-Mord die Stimmung bei Hussein K. verändert. Aus dem einst lustigen und geselligen jungen Mann sei einer geworden, der „immer gejammert hat“, der unzufrieden war mit seiner Situation und Nichtintegration („keine deutschen Freunde“), einsam und melancholisch.