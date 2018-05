Villingendorf Prozess um Dreifachmord: Wand-Kritzeleien als Geständnis des Angeklagten?

Der angeklagte Vater schreibt eine Abschiedsnotiz an den ermordeten Sohn und will aussagen. Wie immer sitzt Drazen D. auch an diesem Gerichtstag ungerührt auf der Anklagebank. Wir waren für Sie vor Ort.

Im Prozess um den Dreifachmord von Villingendorf (Kreis Rottweil) tauchte ein weiteres Beweisstück auf, das die Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten Drazen D., 41, ausräumen müsste. Offenbar hat D. in der Vorführzelle des Landgerichts, also dem Raum, in dem er vor dem Prozess und während der Pausen sitzt, eine Abschiedsinschrift für seinen Sohn hinterlassen. Ein Wachmann entdeckte die Kritzeleien an der Wand. Sofort wurde überprüft, ob seit ihm noch jemand anderes in der Zelle saß – Fehlanzeige.

Jetzt steht in der Zelle der Name des ermordeten Jungen, Dario, sein Geburtsdatum und der Tag des Mordes, der 14. September 2017. In ungelenker Schrift steht dort außerdem „Sorry mein Sohn. Es tut mir leid“, und drei Kreuze. Ist das ein Geständnis?

Im September 2017, am Abend vor der Einschulung des Jungen, soll der 41-Jährige laut Anklage Dario, den neuen Freund der Mutter und dessen Cousine erschossen haben.

Betrunken mit einem Fahrzeug einen großen Schaden angerichtet

Wie immer sitzt Drazen D. auch an diesem Gerichtstag ungerührt auf der Anklagebank, bespricht sich nur ab und zu mit seinen Anwälten. Während sein ehemaliger Arbeitgeber ihn beschreibt, der Chef eines Autohauses aus Radolfzell. Dort begann D. schon in den 1990ern als Wagenpfleger zu arbeiten. Anfangs zur Zufriedenheit seines Chefs, doch später gab es Alkoholprobleme.

Einmal soll D. nachts und betrunken mit einem der Fahrzeuge einen großen Schaden angerichtet haben, vier Autos waren beschädigt sowie eine der Scheiben des Hauses. 80 000 D-Mark habe das damals gekostet, erzählt der 64-Jährige. „Ich war nicht der oberstrengste Chef, manchmal eher zu gutmütig“, denn das sei zusammen mit der Tatsache, dass D. damals seinen Führerschein verlor, eigentlich ein Kündigungsgrund gewesen. Doch D. konnte bleiben, „es ging ganz gut, bis seine Frau dann ins Frauenhaus zog“.

Die erste Frau des Angeklagten floh nach eigenen Angaben mit den beiden gemeinsamen Kindern vor D., weil sie die Misshandlungen nicht mehr ertrug. Er habe ihr immer wieder Kissen aufs Gesicht gedrückt, und eines Abends habe er sie zwingen wollen, vom Balkon im ersten Stock zu springen. Daraufhin beschloss sie ihn zu verlassen, wie sie vor Gericht aussagte. Dies hat wohl bei D. dazu geführt, dass er sich vermehrt krankmeldete und die Arbeit verweigerte. Sein ehemaliger Chef betonte, er habe D. immer als guten Vater eingeschätzt. Daher sei er erstaunt gewesen, dass ihn seine Frau verlassen hatte.

Gewalttätig und freundlich zugleich

Nach außen hin soll D. ein freundlicher, höflicher Mensch sein, der von Freunden und Verwandten als liebevoll beschrieben wird. Auf der anderen Seite die Schilderungen der ersten Ehefrau und der Mutter des getöteten Dario, die von Schlägen, Eifersucht und Todesdrohungen erzählt. Von Drohungen, die Kniesehnen durchzuschneiden oder die Augen auszustechen. Es scheint, als habe Drazen D. zwei Gesichter. Wobei seine Wut immer wieder durchblitzt, wenn der Arbeitgeber davon erzählt, wie D. ihm sagt, seine Ex sitze in Bayern und „zieht mir die Kohle aus dem Sack“. Das scheint auch der Grund gewesen zu sein, dass D. eine gute Arbeitsstelle in Tuttlingen ablehnte. Ein Landsmann erzählt vor Gericht, dass er D. dort ein Praktikum vermittelt habe, doch er wollte nicht, „weil das ganze Geld an die Frau und die Kinder geht“.

Verhört wurden auch zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamts. Ihnen hatte die Mutter des getöteten Dario eine E-Mail geschickt, in der sie von den Drohungen von D. erzählte. Man sei damals davon ausgegangen, dass die Frau selbst genügend Schutzmaßnahmen ergriffen habe, so die Mitarbeiterinnen. Darios Mutter hat inzwischen Anzeige gegen die Behörden erstattet, die nach ihrer Ansicht nicht genug getan haben, um sie und ihr Kind zu schützen.

Nach Angaben der Verteidiger wird D. heute sein Schweigen brechen. Er wolle sowohl zu seiner Person als auch zur Tat Angaben machen. Außerdem wird der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten vorstellen.