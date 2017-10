Konstanz Prostituierte soll Kunden Auto gestohlen haben - Anklage wegen Raubes

Eine Prostituierte aus Baden-Württemberg soll einem Kunden in der Schweiz sein Auto und sein Handy gestohlen haben. Am Dienstag begann der Prozess gegen die 44-Jährige vor dem Landgericht Konstanz.

Die Frau aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis muss sich wegen schweren Raubes in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Anklage hatte sie im Juli 2016 in der schweizerischen Grenzstadt Kreuzlingen einen Freier in dessen Badezimmer eingeschlossen und durch das Schlüsselloch mit Pfefferspray besprüht - ehe sie mit seinem Auto verschwand.