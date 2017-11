Schramberg/Offenburg/Winnenden Polizei prüft Zusammenhang von Drohungen im Südwesten

Nach zwei Amokdrohungen gegen Schulen und einer Drohung gegen ein Krankenhaus prüft die Polizei einen Zusammenhang der Fälle.

Bisher gebe es dazu aber keine Erkenntnisse, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Aalen. Die Drohungen waren am Dienstag per E-Mail in Gymnasien in Schramberg (Kreis Rottweil) und Offenburg sowie in einer Klinik in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eingegangen. Daraufhin waren Polizei und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gefunden wurde aber nichts. Nach Angaben der Polizei war noch unklar, wer die Drohungen verfasst hat.