Villingen-Schwenningen/ Stuttgart Polizei im Südwesten will mehr Nachwuchs - und gerät an ihre Grenzen

Polizei im Südwesten will mehr Nachwuchs - und gerät an ihre Grenzen

Die badenwürttembergische Polizei will eine Rekordzahl von Anwärtern einstellen. Doch mehr Sicherheit kostet zunächst viel Geld. Noch dazu fehlt es an Ausbildern und Schulräumen.

Es ist eine Rekordzahl in der Geschichte der baden-württembergischen Polizei: Jeweils 1800 Anwärter will die grün-schwarze Regierung in diesem und im nächsten Jahr einstellen. „Da sind alle gefordert“, sagt Martin Schatz, der als Präsident der Hochschule für Polizei für das komplette Ausbaukonzept zuständig ist. Knapp 70 Millionen Euro veranschlagt er allein für die Bauinvestitionen, um in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und in Herrenberg bei Stuttgart neue Polizeischulen einzurichten. „Einiges ist eine Interimslösung“, räumt Schatz ein.

So viele Anwärter wie noch nie

Für die Ausbildungsoffensive gibt es zwei Gründe: Grün-Schwarz hat beschlossen, dass 900 zusätzliche Polizisten eingestellt werden. Deren Ausbildung beginnt im laufenden und im nächsten Jahr. Dazu kommt eine Pensionierungswelle jener großen Jahrgänge, die zur Bekämpfung der RAF-Terroristen eingestellt wurden. 1700 Anwärter waren es etwa im Jahr 1978. Schatz kalkuliert vor diesem Hintergrund auch für 2020 einen Bedarf von 1800 Anwärtern. Dennoch werde Baden-Württemberg bei der Polizeidichte, also der Zahl von Beamten je 1000 Einwohner, im Ländervergleich Schlusslicht bleiben.

Neue Polizeischulen

„Das ist eine zusätzliche Belastung“, räumt Martin Schatz ein. Denn die Anwärter müssen die praktischen Teile ihrer Ausbildung in den Revieren und Präsidien vor Ort absolvieren. Zusätzlich hat das von Thomas Strobl (CDU) geführte Innenministerium entschieden, zwei neue Standorte für Polizeischulen aufzubauen. In Wertheim sollen ab 1. Juli 2018 die ersten von 300 Anwärtern einziehen. Einiges müsse in Containern untergebracht werden, weil Unterkünfte noch saniert werden müssen. Erst ab Herbst 2019 kann die Polizei das ehemalige Gebäude des Computerkonzerns IBM in Herrenberg nutzen, um dort 480 Nachwuchspolizisten auszubilden. Heute wird das Oberlandesgericht Karlsruhe über die Klage eines Unternehmers entscheiden, der die Bauvergabe angefochten hat. Auf 30 Millionen Euro ist der Umbau kalkuliert. Ursprünglich war für diesen Herbst der Einzug geplant.

Studienplätze fast verdoppelt

Auch die bereits bestehenden Polizeischulen in Biberach und Lahr werden ihre Kapazitäten für die Ausbildung der Beamten im mittleren Dienst erweitern. Daneben ist nach den Worten von Schatz „nahezu eine Verdoppelung“ bei den Studienplätzen für angehende Kommissare an der Hochschule für Polizei geplant. 855 waren es im letzten Jahr, 1700 sind für 2021 geplant. Mit aktuell 1019 Studenten platzt die Hochschule aus allen Nähten. Zwei Gebäude für 16 Millionen Euro sind auf dem Campus in Villingen-Schwenningen geplant, weitere Immobilien werden angemietet.

Fachlehrer gesucht

Für die zusätzlichen Anwärter sind 140 Fachlehrer notwendig. „Die meisten kommen aus den Polizeidirektionen im Umfeld der Schulen“, sagt Schatz. Damit dort die Lücken nicht zu groß werden, sollen Pensionäre aushelfen. Ähnlich wie bei Lehrern soll eine Lockerung der Zuverdienstgrenzen den Ruheständlern den Lehrerjob schmackhaft machen. Es gebe Rückmeldungen im hohen zweistelligen Bereich, bilanziert Schatz: „Für Herrenberg haben wir das Personal.“

Weniger Bewerber

Der verschärfte Wettbewerb um gute Nachwuchsleute hinterlässt auch bei der Polizei Spuren. Für den Einstellungsjahrgang 2017 bewarben sich noch 6400 junge Menschen auf die damals 1400 Stellen. Für den Jahrgang 2018 gingen nur noch 5500 Bewerbungen ein. Für Schatz ist das „immer noch eine hohe Quote“. Die Polizei könne auswählen. Der Beruf sei nach wie vor attraktiv. Das zeige sich auch an den Interessenten aus dem benachbarten Hessen. Stolz ist der Ausbildungschef auf neue Werbeformen wie ein dreitägiges Erlebnispraktikum im Sommer. Im Vergleich zu anderen Berufen ist die Abbruchquote von etwa drei Prozent sehr niedrig. Bei einem Prozent kündigt laut Schatz das Land.

Kritik von außen

Polizeigewerkschafter Ralf Kusterer moniert zahlreiche Alltagsprobleme in den Polizeischulen. Es würden W-LAN-Netze für den Internetzugang fehlen, in den Gebäuden gebe es Schimmel und marode Sanitäranlagen. Schatz räumt solche Probleme ein und verspricht schnellstmögliche Abhilfe. Scharfe Kritik kommt von Bürgermeister Frank Schroft aus Meßstetten (Zollernalbkreis), der eine leer stehende Kaserne als Polizeischule angeboten hat. Schon für acht Millionen hätte man die 2018 in Betrieb nehmen können, meint er. Schatz: „Wir haben das genau geprüft. Herrenberg und Wertheim sind deutlich schneller.“