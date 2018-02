Baden-Württemberg Philipp Bürkle: "Wir müssen uns inhaltlich profilieren"

Philipp Bürkle, Landesvorsitzender der Jungen Union, spricht über die Ergebnisse derGroKo-Verhandlungen.

Herr Bürkle, wie zufrieden sind Sie mit den GroKo-Inhalten?

Mir fehlen einige wichtige Themen. Bei der Digitalisierung steht viel Gutes drin. Aber es fehlt ein Konzept, wie wir die digitale Welt künftig organisieren. Die Uber-Taxis gibt es auf der ganzen Welt. Nur bei uns fehlt ein Rechtsrahmen. Das Gleiche gilt für das autonome Fahren. Da wäre es dringend notwendig, dass die nötigen Gesetze ausgearbeitet werden. Wenn wir nicht aufpassen, fahren die Autos überall auf der Welt, nur nicht im Autoland Baden-Württemberg.

Der CDU-Parteitagsbeschluss zur Einschränkung der doppelten Staatsbürgerschaft hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Sind Sie enttäuscht?

Das war ein Antrag, der auch von der JU Baden-Württemberg unterstützt wurde. Umso größer war die Enttäuschung, als es hieß, das interessiere nicht. Auch wenn sich die Kanzlerin da unglücklich geäußert hat, gehe ich davon aus, dass mit der SPD darüber verhandelt wurde. Parteitagsbeschlüsse gelten unabhängig davon weiter. Das Thema bleibt auf der Tagesordnung.

Wie groß ist der Frust in der CDU?

Ich glaube, am Ende wird es eine Mehrheit auf dem Parteitag für die GroKo geben. Wir sollten diese Regierung machen und dann den Weg der Erneuerung gehen. Wir müssen uns inhaltlich profilieren und wir müssen uns auch personell neu aufstellen.

Sollte Jens Spahn ein Ministeramt bekommen?

Jens Spahn wäre eine Möglichkeit. Denkbar wäre auch Carsten Linnemann als Mittelstandspolitiker für das Wirtschaftsministerium. Der Baden-Württemberger Andreas Jung macht einen super Job als Chef der Landesgruppe und braucht sich auch nicht zu verstecken. Wir haben viele junge Köpfe.

Die Jusos haben eine Kampagne gegen die GroKo gestartet, die der SPD viele Mitglieder beschert. Sind Sie darauf neidisch?

Das muss man schon differenziert bewerten. Die Kampagne „Einen Zehner gegen die GroKo“ halte ich genauso für verantwortungslos und inakzeptabel wie das gesamte Vorgehen der Jusos. Deutschland ist jetzt ein halbes Jahr ohne Regierung. Darauf kann ein Land mit 80 Millionen Einwohnern nicht stolz sein. Bei Wahlen werben die Parteien um das Vertrauen der Bürger, um später gestalten zu können. Dann kann man doch nicht, wie die Jusos es wollen, nach einem schlechten Ergebnis nicht mehr mitmachen. Deswegen sage ich an die Adresse der Jusos: Das ist eine klare politische Verweigerung.

Jugendorganisationen verstehen sich als Antreiber der Mutterparteien. Wie will die JU der CDU im Südwesten Beine machen?

In Baden-Württemberg ist die Junge Union konservativer als die CDU. Wir wollen die konservativen Wurzeln der Partei wieder stärker zur Geltung bringen. Die innere Sicherheit ist da aus meiner Sicht übrigens eher ein liberales Thema. Dagegen sehe ich die Energiewende als urkonservatives Thema, um das sich die CDU mehr kümmern muss. Der Umstieg muss so gestaltet werden, dass wir Geld damit verdienen. Nur wenn wir zeigen können, dass das möglich ist, machen es alle nach, auch die USA und China. Machen wir es mit Verordnungen und kaufen uns die Ergebnisse, wie die Grünen und die Linken vorschlagen, folgen uns nur reiche Länder wie Österreich, Belgien und die Niederlande. Wir dürfen nicht mehr alles auf Subvention machen. Wir bieten Kaufanreize für Elektroautos, anstatt die Technologie erst so weit zu entwickeln, dass sie attraktiv auch im ländlichen Raum ist.

Hat sich die CDU bei der Verknüpfung Ökonomie/Ökologie von den Grünen die Butter vom Brot nehmen lassen?

Wir habe es tatsächlich verpasst, das als konservatives Thema darzustellen. Energie- und Umweltpolitik wird in erster Linie mit den Grünen verknüpft. Das sind aber eher unsere Themen. Das müssen wir dringend besetzen.

Fragen: Michael Schwarzund Peter Reinhardt