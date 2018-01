Baden-Württember Pädophilenring in Baden-Württemberg zerschlagen - sechs Festnahmen

Baden-Württembergischer Ermittler haben einen Pädophilenring im In- und Ausland zerschlagen und insgesamt sechs Menschen festnehmen lassen.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht eine 47 Jahre alte Frau, die ihren mittlerweile neun Jahre alten Sohn seit 2015 gegen Geld für sexuellen Missbrauch an andere Männer vermittelt haben und sich mit ihrem 37-jährigen Lebensgefährten an solchen Taten beteiligt haben soll, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Freiburg sowie das Landeskriminalamt von Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilten. Die beiden Tatverdächtigen sollen im Raum Freiburg leben. Beide befinden sich seit Mitte September in Untersuchungshaft.



Das neunjährige Kind befindet sich den Angaben zufolge inzwischen in staatlicher Obhut. Unter den sechs Festgenommenen befindet sich auch ein 49 Jahre alter deutscher Soldat. Dieser sei am Standort der deutsch-französischen Brigade im Elsass festgenommen worden.