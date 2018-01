Mannheim "Opfer sind in einer Art Schockstarre": Psychologe klärt über die Folgen von Unfällen bei Kindern auf

"Opfer sind in einer Art Schockstarre": Psychologe klärt über die Folgen von Unfällen bei Kindern auf

Kinder brauchen nach schweren Unglücken unbedingt eine mitfühlende Bezugsperson, erklärt Sven Cornelisse, Psychologe am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI).

Herr Cornelisse, was durchlebt ein Kind nach einem Unfall?



Sven Cornelisse: Das Kind wird mit einem traumatischen Stressauslöser konfrontiert, der bildet sich natürlich in der Psyche ab. Durch Angst und damit einhergehende innere Anspannung verändert sich die Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation. Das ist typisch und auch normal. Allerdings können traumatische Erfahrungen – ähnlich wie bei Erwachsenen – zu ganz schwerwiegenden psychischen Erkrankungen führen.



So richtig begreifen, was da passiert ist, kann man wahrscheinlich erst im Nachhinein.



Cornelisse: Genau. Unfallopfer sind im ersten Moment in einer Art Schockstarre. Die Allermeisten stehen neben sich – zeitlich und räumlich. Sie nehmen meistens weniger bewusst wahr, wo sie sich befinden und was um sie herum passiert. Auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist verändert. Die Gegenwart ist verschwommen. Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen stumpfen ab. Viele Betroffene berichten, dass sich das Schmerzempfinden total verändert hat.



Eine ärztliche Behandlung ist also notwendig?



Cornelisse: Unbedingt! Auf gar keinen Fall darf ein Kind damit alleine gelassen werden. Neben einer ärztlichen Grundversorgung ist jedoch auch die Zuwendung einer mitfühlenden Bezugsperson sehr, sehr wichtig.



Wie lange dauert die psychologische Betreuung?



Cornelisse: Das ist ganz unterschiedlich. Da spielen Persönlichkeit und frühere Erlebnisse eines Kindes mit. Wie gesagt: Erst einmal ist der Schutz und die Zuwendung von Bezugspersonen wichtig. Allgemein ist es natürlich so, dass ältere Kinder besser darüber reden können als etwa Dreijährige, was sie bei einem Unfall gefühlt haben und wie sie sich an den Ablauf der Ereignisse erinnern.



Der Unfall wird auch Thema in vielen Schulklassen sein. Wie sollen die Lehrer damit umgehen?



Cornelisse: Sie sollten hierüber mit ihren Schülern sprechen, wenn Trauer und Angst im Klassenzimmer zu spüren sind. Lehrer sollten fragen: Was macht der Unfall mit euch? Seid ihr besorgt? Gerade Kinder können selbst Alpträume entwickeln und darüber fantasieren, was mit ihren Freunden passiert ist. Schließlich sehen sie die Bilder des Unfalls und versuchen sich, darauf einen Reim zu machen. Es ist schon wichtig, dass diese Kinder ernst genommen werden. Denn auch unmittelbar Betroffene eines Unfalls können an akuten Belastungsreaktionen erkranken.



Lässt sich erahnen, was der Busfahrer gerade durchmacht?



Cornelisse: Er ist vermutlich genauso von schwerem traumatischen Stress getroffen wie alle anderen. Es ist auch möglich, dass sich Busfahrer die Schuldfrage stellen – unabhängig davon, was letztlich den Unfall verursacht hat.





Sven Cornelisse, 34 Jahre alt, ist Stationspsychologe am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Er ist spezialisiert auf Patienten, die ein schweres Trauma durchlebt haben.

Beim ZI ist Cornelisse seit dem Jahr 2013.